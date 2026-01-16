Pambazos mexicanos: receta tradicional paso a paso

Esta receta de pambazos es uno de los antojitos más representativos de la cocina mexicana, famosa por su pan suave bañado en salsa de chile guajillo y su relleno sabroso. Es ideal para compartir en familia y disfrutar de una preparación tradicional, económica y llena de identidad culinaria.

La receta original se distingue por bañar el pan en salsa de chile guajillo.

4 panes para pambazo o bolillos pequeños.

300 g de papa.

200 g de chorizo.

80 ml de aceite vegetal.

Para la salsa:

6 chiles guajillo secos.

1 diente de ajo.

250 ml de agua.

Sal al gusto.

Para acompañar:

150 g de lechuga finamente picada.

100 g de queso fresco desmoronado.

100 ml de crema.

Salsa picante al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Pela y corta las papas en cubos pequeños.

2- Cuece las papas en agua con sal hasta que estén suaves y escurre.

3- Fríe el chorizo en una sartén hasta que suelte su grasa.

4- Agrega las papas al chorizo y mezcla bien; reserva caliente.

5- Desvena los chiles guajillo y hiérvelos por 5 minutos.

6- Licúa los chiles con el ajo, el agua y la sal hasta obtener una salsa tersa.

7- Calienta la salsa en una sartén amplia con un poco de aceite.

8- Abre los panes sin separar completamente.

9- Sumerge cada pan en la salsa caliente por ambos lados.

10- Rellena los panes con la mezcla de papa y chorizo.

11- Fríe los pambazos ligeramente hasta que estén dorados.

12- Sirve con lechuga, crema, queso y salsa al gusto.

Esta receta nació como un platillo económico y rendidor. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de pambazos combina texturas y sabores intensos que la convierten en un clásico irresistible de la gastronomía mexicana. El contraste del pan suave impregnado de salsa, el relleno caliente de papa con chorizo y los ingredientes frescos del acompañamiento hacen de este platillo una experiencia completa. Es perfecta para comidas informales, reuniones o como cena reconfortante. Además, permite variaciones como rellenarlos con pollo, frijoles o tinga, adaptándose a diferentes gustos. Preparar pambazos en casa es una forma deliciosa de mantener viva una receta tradicional que siempre conquista. ¡A disfrutar!