Presenta:

Tendencias

|

Receta

Sabor bien argentino: receta de pan de campo como el de antes

Prepará un pan de campo bien argentino: corteza crocante, miga suave y un perfume que llena la casa. Una receta que siempre sale bien.

Candela Spann

Amasa felicidad: receta de pan de campo para todos los días.

Amasa felicidad: receta de pan de campo para todos los días.

Shuttertock

Pocas cosas generan tanta sensación de hogar como el aroma del pan recién horneado. En esta receta de pan de campo vas a encontrar una preparación simple, clásica y bien rendidora, perfecta para quienes quieren amasar sin complicarse. Con ingredientes básicos y una técnica fácil, vas a lograr un pan tierno, rústico y con una corteza increíble.

Rinde: 1 pan grande

Te Podría Interesar

Ingredientes para un pan perfecto

  • 500 g de harina 000.

  • 300 ml de agua tibia.

  • 10 g de sal.

  • 10 g de azúcar.

  • 20 g de levadura fresca (o 7 g de seca).

  • 2 cucharadas de aceite.

Nada más rico que el aroma del pan recien horneado
Esta receta de pan de campo se inspira en los panes que se cocinaban en hornos de barro durante las jornadas rurales.

Esta receta de pan de campo se inspira en los panes que se cocinaban en hornos de barro durante las jornadas rurales.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En un bowl, mezclá el agua tibia con el azúcar y la levadura. Dejá descansar 10 minutos hasta que espume.

2. Sumá la harina y la sal. Empezá a unir con las manos hasta integrar.

3. Agregá el aceite y amasá unos 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.

4. Formá un bollo, tapalo y dejalo leudar 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

5. Desgasificá la masa, formá el pan y colocalo sobre una placa enharinada.

6. Hacé unos cortes en la superficie y dejalo levar 20 minutos más.

7. Llevá al horno precalentado a 200 °C y horneá 35–40 minutos, hasta que esté dorado y suene hueco al golpear la base.

Una rodaja de pan untada con manteca es un elixir
La receta original no llevaba aceite: solo harina, agua, sal y levadura, buscando un pan rústico y muy simple.

La receta original no llevaba aceite: solo harina, agua, sal y levadura, buscando un pan rústico y muy simple.

Este pan de campo antiguamente se cocinaba directamente sobre brasas o en hornos de barro, lo que le daba su típico aroma ahumado. Para conservarlo, guardalo en bolsa de tela o recipiente hermético; se mantiene fresco dos o tres días y también podés freezarlo ya cortado para usar cuando quieras. ¡Disfrutá esta receta!.

Archivado en

Notas Relacionadas