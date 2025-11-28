Sabor bien argentino: receta de pan de campo como el de antes

Pocas cosas generan tanta sensación de hogar como el aroma del pan recién horneado. En esta receta de pan de campo vas a encontrar una preparación simple, clásica y bien rendidora, perfecta para quienes quieren amasar sin complicarse. Con ingredientes básicos y una técnica fácil, vas a lograr un pan tierno, rústico y con una corteza increíble.

1. En un bowl, mezclá el agua tibia con el azúcar y la levadura . Dejá descansar 10 minutos hasta que espume.

Esta receta de pan de campo se inspira en los panes que se cocinaban en hornos de barro durante las jornadas rurales.

Nada más rico que el aroma del pan recien horneado

20 g de levadura fresca (o 7 g de seca).

2. Sumá la harina y la sal . Empezá a unir con las manos hasta integrar.

3. Agregá el aceite y amasá unos 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.

4. Formá un bollo, tapalo y dejalo leudar 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

5. Desgasificá la masa, formá el pan y colocalo sobre una placa enharinada.

6. Hacé unos cortes en la superficie y dejalo levar 20 minutos más.

7. Llevá al horno precalentado a 200 °C y horneá 35–40 minutos, hasta que esté dorado y suene hueco al golpear la base.

Una rodaja de pan untada con manteca es un elixir La receta original no llevaba aceite: solo harina, agua, sal y levadura, buscando un pan rústico y muy simple. Shutterstock

Este pan de campo antiguamente se cocinaba directamente sobre brasas o en hornos de barro, lo que le daba su típico aroma ahumado. Para conservarlo, guardalo en bolsa de tela o recipiente hermético; se mantiene fresco dos o tres días y también podés freezarlo ya cortado para usar cuando quieras. ¡Disfrutá esta receta!.