Pan real: receta de masa madre 100% integral con corteza perfecta
Esta receta de pan masa madre 100% integral te da un pan rústico, nutritivo y aroma increíble. Perfecto para quienes buscan sabor real y fermentación natural.
Esta receta de pan masa madre 100% integral es perfecta si querés un pan nutritivo, sabroso y completamente natural. La fermentación lenta resalta el aroma del trigo y aporta una miga húmeda y llena de carácter. Con un poco de organización y paciencia, vas a lograr un pan rústico, saludable y de esos que perfuman toda la cocina.
Rinde: 1 pan grande
Ingredientes para un pan perfecto
400 g de harina integral.
100 g de harina integral extra para el amasado.
300 g de masa madre activa.
320 g de agua.
10 g de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Mezclá la harina integral con el agua y dejá reposar 30 minutos (autólisis).
2. Agregá la masa madre y mezclá hasta integrar.
3. Sumá la sal y amasá unos minutos hasta obtener una masa tierna y pegajosa.
4. Hacé pliegues cada 30 minutos durante 2 horas para fortalecer la masa.
5. Dejála fermentar 3 a 4 horas, hasta que crezca y se vea aireada.
6. Formá el pan con suavidad, usando la harina extra solo para ayudarte.
7. Pasá el pan a un banneton enharinado y llevá a la heladera 12 horas.
8. Al otro día, precalentá el horno a 250 °C con una olla de hierro adentro.
9. Colocá el pan dentro de la olla, tapá y horneá 20 minutos; luego destapá y cociná 20 minutos más.
10. Dejá enfriar completamente antes de cortar.
Cuanto más integral es la masa, más se beneficia de una fermentación larga, que mejora aroma y digestibilidad. Para conservar este pan de masa madre, envolvelo en un paño o guardalo en una bolsa de papel por 2 a 3 días, o freezalo en rebanadas. ¡Y disfrutalo!.