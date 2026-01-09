Presenta:

Estilo

|

Receta

Papas al ajo y perejil: una receta simple para acompañar en verano

La receta de una guarnición clásica y económica que se adapta perfecto a comidas veraniegas, sin complicaciones.

MDZ Estilo

Una receta fácil y muy versátil.&nbsp;

Una receta fácil y muy versátil. 

Las papas también tienen su versión veraniega cuando se cocinan sin fritura y con condimentos simples. Esta receta es la prueba de ello porque resulta liviana, aromática y muy fácil de combinar con otros platos. Además, se puede servir tibia o fría, lo que la vuelve muy versátil. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 4 papas medianas

  • 2 dientes de ajo

  • Aceite

  • Perejil fresco

  • Sal

receta-de-patatas-deluxe-con-ajo-y-perejil-655x368
La receta perfecta para acompañar tus comidas.

La receta perfecta para acompañar tus comidas.

Paso a paso de la receta

  1. Se hierven las papas con piel hasta que estén tiernas.

  2. Se pelan y se cortan en cubos grandes.

  3. Se saltean con aceite y ajo picado.

  4. Se cocinan hasta que estén doradas.

  5. Se retiran del fuego y se agrega perejil picado. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas