Papas al ajo y perejil: una receta simple para acompañar en verano
La receta de una guarnición clásica y económica que se adapta perfecto a comidas veraniegas, sin complicaciones.
Las papas también tienen su versión veraniega cuando se cocinan sin fritura y con condimentos simples. Esta receta es la prueba de ello porque resulta liviana, aromática y muy fácil de combinar con otros platos. Además, se puede servir tibia o fría, lo que la vuelve muy versátil. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
4 papas medianas
2 dientes de ajo
Aceite
Perejil fresco
Sal
Paso a paso de la receta
-
Se hierven las papas con piel hasta que estén tiernas.
Se pelan y se cortan en cubos grandes.
Se saltean con aceite y ajo picado.
Se cocinan hasta que estén doradas.
Se retiran del fuego y se agrega perejil picado. ¡Y listo!