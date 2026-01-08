Presenta:

Estilo

|

Receta

Ensalada de melón y jamón: la mejor receta fresca para el verano

Una receta liviana y elegante que combina dulce y salado, para entradas veraniegas con ingredientes simples.

MDZ Estilo

Ensalada de jamón y melón. Foto: Cookpad

Ensalada de jamón y melón. Foto: Cookpad

La combinación de melón y jamón es un clásico fresco y elegante que funciona perfecto en verano. El contraste de la receta entre lo dulce y lo salado logra un plato liviano y muy aromático. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • ½ melón

  • 150 g de jamón crudo o cocido

  • Aceite de oliva

  • Pimienta

5c39417e7c2c-ensalada-curado-adobe-t

Paso a paso de la receta

  1. Se corta el melón en cubos o fetas.

  2. Se dispone el melón en una fuente.

  3. Se agrega el jamón en tiras.

  4. Se rocía con aceite de oliva.

  5. Se termina con pimienta recién molida. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas