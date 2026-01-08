Ensalada de melón y jamón: la mejor receta fresca para el verano
Una receta liviana y elegante que combina dulce y salado, para entradas veraniegas con ingredientes simples.
La combinación de melón y jamón es un clásico fresco y elegante que funciona perfecto en verano. El contraste de la receta entre lo dulce y lo salado logra un plato liviano y muy aromático. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
½ melón
150 g de jamón crudo o cocido
Aceite de oliva
Pimienta
Paso a paso de la receta
Se corta el melón en cubos o fetas.
Se dispone el melón en una fuente.
Se agrega el jamón en tiras.
Se rocía con aceite de oliva.
Se termina con pimienta recién molida. ¡Y listo!