Ni detergente ni jabón: el truco para evitar que tus lentes se rayen
La prevención es clave para el cuidado de los lentes. Guardarlos en un estuche rígido y realizar una limpieza adecuada con microfibra prolongará su vida útil.
Los lentes forman parte de la rutina diaria de millones de personas y, muchas veces, no se les presta demasiada atención. Dejarlos sueltos dentro de una mochila, apoyarlos sobre una mesa con los cristales hacia abajo o limpiarlos con cualquier tela son hábitos que, con el tiempo, favorecen la aparición de pequeños rayones que pueden dificultar la visión.
Qué hacer si los lentes tienen rayones
Si las marcas son superficiales, lo primero es limpiar correctamente los cristales. Se recomienda utilizar agua tibia junto con un limpiador específico para lentes o un jabón neutro, y secarlos siempre con un paño de microfibra limpio.
En cambio, si los rayones son profundos o comienzan a afectar la visión, lo más recomendable es acudir a una óptica. Allí podrán evaluar si corresponde reemplazar los cristales o determinar si el daño se encuentra únicamente en el tratamiento antirreflejo.
La mejor forma de evitar los rayones
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Limpiarlos con frecuencia para evitar que el polvo y la suciedad acumulados rayen el cristal durante la limpieza.
Utilizar siempre un paño de microfibra o productos específicos para lentes. Nunca limpiarlos con la ropa.
Manipularlos con cuidado al colocarlos o quitarlos y evitar apoyarlos sobre los cristales.
Guardarlos siempre en un estuche rígido cuando no se estén utilizando.
En definitiva, cuando se trata de los lentes, la mejor solución no es buscar un truco para eliminar los rayones, sino adoptar hábitos que eviten que aparezcan. Un buen estuche, una limpieza adecuada y un manejo cuidadoso son las mejores herramientas para prolongar su vida útil y mantener una visión clara.