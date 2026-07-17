Ni detergente ni jabón: el truco para evitar que tus lentes se rayen

La prevención es clave para el cuidado de los lentes. Guardarlos en un estuche rígido y realizar una limpieza adecuada con microfibra prolongará su vida útil.

Los lentes pueden rayarse fácilmente si no se limpian y guardan de la manera adecuada. Foto: Archivo

Los lentes forman parte de la rutina diaria de millones de personas y, muchas veces, no se les presta demasiada atención. Dejarlos sueltos dentro de una mochila, apoyarlos sobre una mesa con los cristales hacia abajo o limpiarlos con cualquier tela son hábitos que, con el tiempo, favorecen la aparición de pequeños rayones que pueden dificultar la visión.

No existen trucos mágicos para eliminar los rayones la clave está en la limpieza diaria de los lentes. Alf Ponce Mercado / MDZ Qué hacer si los lentes tienen rayones Si las marcas son superficiales, lo primero es limpiar correctamente los cristales. Se recomienda utilizar agua tibia junto con un limpiador específico para lentes o un jabón neutro, y secarlos siempre con un paño de microfibra limpio.

En cambio, si los rayones son profundos o comienzan a afectar la visión, lo más recomendable es acudir a una óptica. Allí podrán evaluar si corresponde reemplazar los cristales o determinar si el daño se encuentra únicamente en el tratamiento antirreflejo.