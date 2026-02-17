Nachos de pollo con miel picante: receta viral fácil y rápida
Prepara esta receta paso a paso de nachos de pollo con miel picante, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de nachos de pollo con miel picante se ha convertido en una tendencia viral por su irresistible combinación de sabores dulces, picantes y salados. Es perfecta para compartir en reuniones o noches de películas. Su contraste de texturas y su presentación llamativa la hacen ideal para cualquier ocasión.
Ingredientes para unos nachos perfectos
Rinde 4 porciones.
- 250 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.
- 200 gramos de nachos de maíz.
- 1 ½ tazas de queso cheddar rallado.
- ½ taza de queso mozzarella rallado.
- ¼ taza de miel.
- 1 a 2 cucharadas de salsa picante (según nivel de picor deseado).
- 1 cucharada de mantequilla.
- ½ cucharadita de hojuelas de chile (opcional).
- ½ taza de cebolla morada picada.
- ½ taza de tomate picado en cubos.
- ¼ taza de cilantro fresco picado.
- 1 jalapeño en rodajas (opcional).
- Sal y pimienta al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Precalienta el horno a 180 °C.
2- En un recipiente pequeño, mezcla la miel con la salsa picante y las hojuelas de chile. Reserva.
3- En una sartén a fuego medio, derrite la mantequilla y añade el pollo desmenuzado.
4- Sazona con sal y pimienta, y cocina durante 3 a 4 minutos hasta que esté caliente.
5- Agrega la mitad de la mezcla de miel picante al pollo y mezcla bien para que se impregne de sabor.
6- Coloca los nachos en una bandeja para horno formando una capa uniforme.
7- Distribuye el pollo sobre los nachos.
8- Añade el queso cheddar y la mozzarella de manera uniforme.
9- Hornea durante 8 a 10 minutos o hasta que el queso esté completamente derretido.
10- Retira del horno y añade por encima cebolla morada, tomate, jalapeño y cilantro fresco.
11- Finaliza rociando el resto de la miel picante por encima antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los nachos de pollo con miel picante son una receta que destaca por su equilibrio entre el dulzor de la miel y el picante intenso de la salsa. La combinación del queso fundido con el pollo jugoso y los nachos crujientes crea una experiencia llena de sabor y textura. Además, es un platillo muy versátil, ya que puedes ajustar el nivel de picante o añadir ingredientes como aguacate, frijoles o crema agria para personalizarlo. Es ideal para compartir, fácil de preparar y visualmente atractivo, lo que explica por qué se ha vuelto tan popular en redes sociales. Sin duda, es una opción deliciosa y moderna. ¡A disfrutar!