Receta de pollo frito coreano crujiente con una salsa picante irresistible
Prepara esta receta paso a paso de pollo frito coreano, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de pollo frito coreano es famosa por su textura extra crujiente y su salsa intensa, dulce y picante. Originaria de Corea del Sur, se ha vuelto popular en todo el mundo gracias a su doble fritura y a su sabor irresistible, ideal para compartir.
Ingredientes para un pollo frito coreano perfecto
Rinde 4 porciones.
Para el pollo:
- Pollo (muslos y/o alitas): 1 kg.
- Sal: 1 cucharadita.
- Pimienta negra: ½ cucharadita.
- Ajo en polvo: 1 cucharadita.
- Jengibre en polvo: ½ cucharadita.
- Maicena (fécula de maíz): 200 g.
- Harina de trigo: 100 g.
- Huevo: 1 unidad.
- Agua fría: 120 ml.
- Aceite vegetal para freír: cantidad necesaria.
Para la salsa coreana:
- Pasta de chile gochujang: 3 cucharadas.
- Salsa de soja: 2 cucharadas.
- Azúcar moreno: 2 cucharadas.
- Miel: 1 cucharada.
- Ajo picado: 2 dientes.
- Vinagre de arroz: 1 cucharada.
- Aceite de sésamo: 1 cucharadita.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Cortar el pollo en piezas medianas y secarlo bien.
2- Condimentar el pollo con sal, pimienta, ajo y jengibre en polvo.
3- En un bol, mezclar la harina, la maicena, el huevo y el agua fría hasta obtener una masa ligera.
4- Pasar el pollo por la mezcla hasta cubrirlo bien.
5- Calentar abundante aceite y freír el pollo a 160 °C durante 6–7 minutos. Retirar y escurrir.
6- Dejar reposar 5 minutos y realizar una segunda fritura a 180 °C hasta dorar y lograr así que sea más crocante.
7- En una sartén, mezclar todos los ingredientes de la salsa y cocinar a fuego bajo hasta espesar.
8- Agregar el pollo frito a la salsa y mezclar suavemente hasta que quede bien glaseado.
9- Servir caliente, opcionalmente con semillas de sésamo o cebolla de verdeo.
De la cocina a la mesa
El pollo frito coreano es un plato que destaca por su contraste de texturas y sabores. Esta receta combina una cobertura ultra crujiente con una salsa intensa que equilibra dulzor, picante y umami. La técnica de doble fritura es clave para lograr un resultado liviano y crocante, incluso después de agregar la salsa. Es una preparación ideal para reuniones, cenas informales o como plato principal acompañado de arroz o vegetales. Además, esta receta se puede adaptar fácilmente regulando el nivel de picante según el gusto personal, manteniendo siempre su esencia original. ¡A disfrutar!