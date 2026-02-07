Receta de pollo frito coreano crujiente con una salsa picante irresistible

Esta receta de pollo frito coreano es famosa por su textura extra crujiente y su salsa intensa, dulce y picante. Originaria de Corea del Sur, se ha vuelto popular en todo el mundo gracias a su doble fritura y a su sabor irresistible, ideal para compartir.

La doble fritura es el secreto más importante de la receta para lograr su textura característica.

La doble fritura es el secreto más importante de la receta para lograr su textura característica.

Pollo (muslos y/o alitas): 1 kg.

Sal: 1 cucharadita.

Pimienta negra: ½ cucharadita.

Ajo en polvo: 1 cucharadita.

Jengibre en polvo: ½ cucharadita.

Maicena (fécula de maíz): 200 g.

Harina de trigo: 100 g.

Huevo: 1 unidad.

Agua fría: 120 ml.

Aceite vegetal para freír: cantidad necesaria.

Para la salsa coreana:

Pasta de chile gochujang: 3 cucharadas.

Salsa de soja: 2 cucharadas.

Azúcar moreno: 2 cucharadas.

Miel: 1 cucharada.

Ajo picado: 2 dientes.

Vinagre de arroz: 1 cucharada.

Aceite de sésamo: 1 cucharadita.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Cortar el pollo en piezas medianas y secarlo bien.

2- Condimentar el pollo con sal, pimienta, ajo y jengibre en polvo.

3- En un bol, mezclar la harina, la maicena, el huevo y el agua fría hasta obtener una masa ligera.

4- Pasar el pollo por la mezcla hasta cubrirlo bien.

5- Calentar abundante aceite y freír el pollo a 160 °C durante 6–7 minutos. Retirar y escurrir.

6- Dejar reposar 5 minutos y realizar una segunda fritura a 180 °C hasta dorar y lograr así que sea más crocante.

7- En una sartén, mezclar todos los ingredientes de la salsa y cocinar a fuego bajo hasta espesar.

8- Agregar el pollo frito a la salsa y mezclar suavemente hasta que quede bien glaseado.

9- Servir caliente, opcionalmente con semillas de sésamo o cebolla de verdeo.

Esta receta de pollo frito coreano se popularizó en Corea después de la década de 1970. Esta receta de pollo frito coreano se popularizó en Corea después de la década de 1970. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El pollo frito coreano es un plato que destaca por su contraste de texturas y sabores. Esta receta combina una cobertura ultra crujiente con una salsa intensa que equilibra dulzor, picante y umami. La técnica de doble fritura es clave para lograr un resultado liviano y crocante, incluso después de agregar la salsa. Es una preparación ideal para reuniones, cenas informales o como plato principal acompañado de arroz o vegetales. Además, esta receta se puede adaptar fácilmente regulando el nivel de picante según el gusto personal, manteniendo siempre su esencia original. ¡A disfrutar!