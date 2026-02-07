Presenta:

Tendencias

|

Verano

La bebida del verano: el granizado de sandía que se ganará tu corazón

Receta de granizado de sandía ideal para el verano: refrescante, hidratante y natural, perfecta para combatir el calor.

Candela Spann

Granizado de sandía, delicia de verano
Shutterstock

Esta receta de granizado de sandía es perfecta para el verano: refrescante, liviana y súper hidratante. Con pocos ingredientes y sin cocción, aprovecha el dulzor natural de la fruta. Ideal para combatir el calor, se disfruta también todo el año como bebida o postre helado, natural y fácil de preparar en casa. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

Este granizado de sandía es perfecto para el verano
Este granizado de sand&iacute;a es perfecto para el verano

Este granizado de sandía es perfecto para el verano

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 600 gramos de sandía sin semillas

  • Jugo de 1 limón

  • 2 a 3 cucharadas de azúcar (opcional)

  • 100 ml de agua fría

  • Hojas de menta fresca (opcional)

Paso a paso

1- Cortar la sandía en cubos y retirar semillas si hubiera.

2- Procesar la sandía junto con el agua y el jugo de limón.

3- Agregar el azúcar si se desea más dulce.

4- Volcar la mezcla en una fuente baja.

5- Llevar al freezer.

6- Raspar con un tenedor cada 30 minutos para formar el granizado.

7- Repetir hasta lograr textura de hielo triturado.

8- Servir con menta fresca.

Verano delicioso, granizado de sandía
Verano delicioso, granizado de sand&iacute;a

Verano delicioso, granizado de sandía

Beneficios de la sandía

  • Tiene altísimo contenido de agua, ideal para hidratar.

  • Es baja en calorías y muy liviana.

  • Aporta vitamina C y A.

  • Contiene antioxidantes como el licopeno.

  • Favorece la salud cardiovascular.

  • Ayuda a refrescar y regular la temperatura corporal.

De la cocina a la mesa

Servilo bien helado, en vasos o copas, apenas raspado para mantener la textura cristalina. Es ideal como bebida refrescante, postre liviano o para abrir comidas de verano. Natural, colorido y súper hidratante, es una de las opciones más simples y efectivas para el calor. Preparar esta delicia es super sencillo, y experimentarla es lo más. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas