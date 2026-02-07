La bebida del verano: el granizado de sandía que se ganará tu corazón
Receta de granizado de sandía ideal para el verano: refrescante, hidratante y natural, perfecta para combatir el calor.
Esta receta de granizado de sandía es perfecta para el verano: refrescante, liviana y súper hidratante. Con pocos ingredientes y sin cocción, aprovecha el dulzor natural de la fruta. Ideal para combatir el calor, se disfruta también todo el año como bebida o postre helado, natural y fácil de preparar en casa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
600 gramos de sandía sin semillas
Jugo de 1 limón
2 a 3 cucharadas de azúcar (opcional)
100 ml de agua fría
Hojas de menta fresca (opcional)
Paso a paso
1- Cortar la sandía en cubos y retirar semillas si hubiera.
2- Procesar la sandía junto con el agua y el jugo de limón.
3- Agregar el azúcar si se desea más dulce.
4- Volcar la mezcla en una fuente baja.
5- Llevar al freezer.
6- Raspar con un tenedor cada 30 minutos para formar el granizado.
7- Repetir hasta lograr textura de hielo triturado.
8- Servir con menta fresca.
Beneficios de la sandía
Tiene altísimo contenido de agua, ideal para hidratar.
Es baja en calorías y muy liviana.
Aporta vitamina C y A.
Contiene antioxidantes como el licopeno.
Favorece la salud cardiovascular.
Ayuda a refrescar y regular la temperatura corporal.
De la cocina a la mesa
Servilo bien helado, en vasos o copas, apenas raspado para mantener la textura cristalina. Es ideal como bebida refrescante, postre liviano o para abrir comidas de verano. Natural, colorido y súper hidratante, es una de las opciones más simples y efectivas para el calor. Preparar esta delicia es super sencillo, y experimentarla es lo más. ¡A disfrutar!