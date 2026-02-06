¡Refrescá tu día! receta de verano de jugo de pera natural fácil y saludable

El calor invita a preparar bebidas frescas, livianas y llenas de sabor. Esta receta de jugo de pera natural es ideal para el verano, ya que combina dulzura, hidratación y simpleza en pocos minutos. Perfecta para disfrutar en casa, compartir en la merienda o llevar en una botellita bien fría para calmar la sed de forma saludable.

2 cucharadas de azúcar o miel (opcional).

Hielo a gusto.

Hojas de menta (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá bien las peras bajo el chorro de agua. Si la piel está linda, podés dejarla para sumar fibra y sabor.

2. Pelá las peras si preferís un jugo más suave. Cortalas en cubos y retirales las semillas.

3. Colocá los trozos en la licuadora junto con el agua fría y el jugo de limón.

4. Agregá azúcar o miel si te gusta más dulce. Licuá durante uno o dos minutos hasta lograr una mezcla homogénea.

5. Si lo querés más liviano, podés colarlo. Si te gusta más espeso, dejalo tal cual.

6. Serví en vasos altos con abundante hielo. Sumá hojas de menta para un toque extra de frescura.

7. Revolvé suavemente y disfrutá bien frío.

Este jugo es súper refrescante y la pera contiene mucha agua y fibra, ideal para hidratarte en días de calor. Podés conservar la receta ya preparada en la heladera, dentro de una botella bien cerrada, hasta 24 horas. Antes de servir, agitá bien para recuperar su textura natural. ¡Cada sorbo es un placer!.