Receta de gelatina mosaico de frutas frescas súper colorida para un verano divertido

Fresca, colorida y divertida, esta receta de gelatina mosaico de frutas es ideal para el verano, cuando apetecen postres livianos y refrescantes. Con frutas naturales y gelatinas de colores, es perfecta para servir en reuniones, meriendas o simplemente para disfrutar en casa. Fácil de preparar y muy vistosa, encanta a grandes y chicos por igual.

La receta de gelatina mosaico de frutas se conserva hasta 3 días en heladera, ideal para preparar con anticipación para reuniones.

Una receta simple y muy rica

1 lata de crema de leche .

500 ml de agua caliente (para disolver las gelatinas).

1. Prepará cada gelatina por separado siguiendo las indicaciones del paquete, usando 500 ml de agua caliente para disolverlas.

2. Verté cada gelatina en moldes individuales o en uno grande, dejá enfriar en heladera hasta que cuaje completamente (aprox. 2-3 horas).

3. Cortá las gelatinas en cubos de tamaño similar.

4. En un bowl grande, mezclá la leche condensada con la crema de leche y el agua fría hasta integrar.

5. Incorporá los cubos de gelatina suavemente, mezclando con cuidado para no romperlos.

6. Colocá la mezcla en un molde grande o en copas individuales y llevá a la heladera por al menos 4 horas antes de servir.

7. Decorá con frutas frescas si querés un toque extra de color.

Una porción de puro placer Esta receta de gelatina mosaico de frutas permite combinar frutas de estación, haciendo cada versión única y colorida.

De la cocina a tu mesa

Esta receta se inspira en el mosaico clásico mexicano y se adapta perfectamente al verano por su frescura y colorido. Se conserva hasta 3 días en heladera, siempre tapada, y conviene servirla fría para mantener la textura firme de los cubos de gelatina. ¡Refrescate con esta receta!.