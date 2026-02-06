Receta de gelatina mosaico de frutas frescas súper colorida para un verano divertido
Liviana y deliciosa, esta receta de gelatina mosaico de frutas es una opción ideal para el verano, bien fría y lista en minutos.
Fresca, colorida y divertida, esta receta de gelatina mosaico de frutas es ideal para el verano, cuando apetecen postres livianos y refrescantes. Con frutas naturales y gelatinas de colores, es perfecta para servir en reuniones, meriendas o simplemente para disfrutar en casa. Fácil de preparar y muy vistosa, encanta a grandes y chicos por igual.
Rinde: 6 u 8 porciones
Ingredientes para una gelatina perfecta
-
3 gelatinas de sabores distintos (fresa, durazno, frutilla, u otro).
500 ml de agua caliente (para disolver las gelatinas).
1 lata de leche condensada.
1 lata de crema de leche.
1 taza de frutas picadas (durazno, kiwi, frutilla, etc.).
250 ml de agua fría.
Molde rectangular o individual.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Prepará cada gelatina por separado siguiendo las indicaciones del paquete, usando 500 ml de agua caliente para disolverlas.
2. Verté cada gelatina en moldes individuales o en uno grande, dejá enfriar en heladera hasta que cuaje completamente (aprox. 2-3 horas).
3. Cortá las gelatinas en cubos de tamaño similar.
4. En un bowl grande, mezclá la leche condensada con la crema de leche y el agua fría hasta integrar.
5. Incorporá los cubos de gelatina suavemente, mezclando con cuidado para no romperlos.
6. Colocá la mezcla en un molde grande o en copas individuales y llevá a la heladera por al menos 4 horas antes de servir.
7. Decorá con frutas frescas si querés un toque extra de color.
De la cocina a tu mesa
Esta receta se inspira en el mosaico clásico mexicano y se adapta perfectamente al verano por su frescura y colorido. Se conserva hasta 3 días en heladera, siempre tapada, y conviene servirla fría para mantener la textura firme de los cubos de gelatina. ¡Refrescate con esta receta!.