Para lucirte en casa: receta de verano de tarta de zapallitos simple y rica

Liviana y colorida, esta receta de tarta de zapallitos se disfruta en pleno verano, casera, nutritiva y rendidora para toda la familia.

Candela Spann

Ligera y sabrosa: receta de verano de tarta de zapallitos para toda la familia.

La Alemana Comidas

Ligera, fresca y llena de sabor, esta receta de tarta de zapallitos es ideal para el verano, cuando apetecen comidas livianas y fáciles de preparar. Perfecta para almuerzos, meriendas o cenas informales, combina verduras frescas con una base crujiente y relleno cremoso. Además, es rendidora, económica y apta para toda la familia.

Prepará esta tarta en pocos pasos
La receta de tarta de zapallitos permite variar el queso y los condimentos según el gusto de cada uno.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 1 masa de tarta (puede ser comprada o casera).

  • 4 zapallitos medianos.

  • 1 cebolla pequeña.

  • 3 huevos.

  • 200 ml de crema de leche.

  • 100 g de queso rallado (tipo mozzarella o fresco).

  • Sal y pimienta, a gusto.

  • Aceite de oliva.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Precalentá el horno a 180 °C.

2, Lavá los zapallitos, cortalos en rodajas finas y saltealos con la cebolla picada en un poquito de aceite hasta que estén tiernos.

3. En un bowl, batí los huevos con la crema de leche, agregá sal, pimienta y la mitad del queso rallado.

4. Estirá la masa de tarta en un molde y pinchá la base con un tenedor.

5. Distribuí los zapallitos y la cebolla sobre la masa.

6. Verté la mezcla de huevos y crema por encima.

7. Espolvoreá el resto del queso y llevá al horno por 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.

8. Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos antes de servir.

Suave y ligera esta tarta es ideal para una cena de verano
La receta de tarta de zapallitos es ideal para el verano, ya que los zapallitos aportan frescura y pocas calorías.

De la cocina a tu mesa

El zapallito es una verdura típica de verano que aporta hidratación y vitaminas. Esta receta se conserva hasta 2 días en heladera, en un recipiente cerrado; para disfrutarla, recalentá un poquito o servila a temperatura ambiente. ¡Y a disfrutar!.

