Para lucirte en casa: receta de verano de tarta de zapallitos simple y rica

Ligera, fresca y llena de sabor, esta receta de tarta de zapallitos es ideal para el verano , cuando apetecen comidas livianas y fáciles de preparar. Perfecta para almuerzos, meriendas o cenas informales, combina verduras frescas con una base crujiente y relleno cremoso. Además, es rendidora, económica y apta para toda la familia.

La receta de tarta de zapallitos permite variar el queso y los condimentos según el gusto de cada uno.

2, Lavá los zapallitos , cortalos en rodajas finas y saltealos con la cebolla picada en un poquito de aceite hasta que estén tiernos.

3. En un bowl, batí los huevos con la crema de leche , agregá sal , pimienta y la mitad del queso rallado.

4. Estirá la masa de tarta en un molde y pinchá la base con un tenedor.

5. Distribuí los zapallitos y la cebolla sobre la masa.

6. Verté la mezcla de huevos y crema por encima.

7. Espolvoreá el resto del queso y llevá al horno por 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.

8. Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos antes de servir.

Suave y ligera esta tarta es ideal para una cena de verano La receta de tarta de zapallitos es ideal para el verano, ya que los zapallitos aportan frescura y pocas calorías. La Machenga

De la cocina a tu mesa

El zapallito es una verdura típica de verano que aporta hidratación y vitaminas. Esta receta se conserva hasta 2 días en heladera, en un recipiente cerrado; para disfrutarla, recalentá un poquito o servila a temperatura ambiente. ¡Y a disfrutar!.