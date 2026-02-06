Para lucirte en casa: receta de verano de tarta de zapallitos simple y rica
Liviana y colorida, esta receta de tarta de zapallitos se disfruta en pleno verano, casera, nutritiva y rendidora para toda la familia.
Ligera, fresca y llena de sabor, esta receta de tarta de zapallitos es ideal para el verano, cuando apetecen comidas livianas y fáciles de preparar. Perfecta para almuerzos, meriendas o cenas informales, combina verduras frescas con una base crujiente y relleno cremoso. Además, es rendidora, económica y apta para toda la familia.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
1 masa de tarta (puede ser comprada o casera).
4 zapallitos medianos.
1 cebolla pequeña.
3 huevos.
200 ml de crema de leche.
100 g de queso rallado (tipo mozzarella o fresco).
Sal y pimienta, a gusto.
Aceite de oliva.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Precalentá el horno a 180 °C.
2, Lavá los zapallitos, cortalos en rodajas finas y saltealos con la cebolla picada en un poquito de aceite hasta que estén tiernos.
3. En un bowl, batí los huevos con la crema de leche, agregá sal, pimienta y la mitad del queso rallado.
4. Estirá la masa de tarta en un molde y pinchá la base con un tenedor.
5. Distribuí los zapallitos y la cebolla sobre la masa.
6. Verté la mezcla de huevos y crema por encima.
7. Espolvoreá el resto del queso y llevá al horno por 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.
8. Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos antes de servir.
De la cocina a tu mesa
El zapallito es una verdura típica de verano que aporta hidratación y vitaminas. Esta receta se conserva hasta 2 días en heladera, en un recipiente cerrado; para disfrutarla, recalentá un poquito o servila a temperatura ambiente. ¡Y a disfrutar!.