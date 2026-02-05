Zapallitos rellenos fáciles: la receta que salva cualquier comida

Zapallitos rellenos: el clásico que resuelve la cena. Pocos ingredientes y mucho sabor. El truco fácil para comer bien.

Funciona siempre. Los zapallitos rellenos son una de esas recetas que nunca fallan. Con pocos ingredientes, poco tiempo y mucho sabor, resuelven almuerzos y cenas sin estrés. Además, aportan fibra, agua y vitaminas, con un relleno que se adapta a lo que tengas en la heladera.

Zapallitos, una receta que no falla El zapallito es liviano y rendidor. Tiene más de 90% de agua, aporta potasio y casi no suma calorías. Un zapallito mediano ronda las 20 calorías. Ese dato lo vuelve ideal para platos completos que no resultan pesados, incluso con rellenos más potentes.

Zapallitos rellenos Foto: Pixabay Zapallitos rellenos Foto: Pixabay Qué necesitas Para esta receta se necesitan zapallitos, cebolla, carne picada o pollo, arroz cocido, tomate, queso y condimentos básicos. Nada raro. Todo se consigue fácil y a bajo costo. En menos de una hora, el plato queda listo y con buena presencia en la mesa.

El primer paso es lavar los zapallitos y cortarlos a lo largo. Se hierven entre 10 y 12 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes. Luego se retira parte de la pulpa con cuidado y se reserva para el relleno.

zapallitos rellenos Foto: cookpad zapallitos rellenos Foto: cookpad En una sartén se saltea cebolla picada con un chorrito de aceite. Se suma la carne elegida y se cocina hasta dorar. Después va la pulpa del zapallito, tomate picado y arroz ya cocido. Sal, pimienta y algún condimento a gusto cierran la base.