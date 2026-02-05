El desayuno del verano: chia pudding con frutos rojos ¡una delicia inigualable!
Receta de chia pudding con frutos rojos ideal para el verano: fresca, saludable y sin cocción, perfecta para desayunos y meriendas.
Esta receta de chia pudding con frutos rojos es ideal para el verano: fresca, nutritiva y sin cocción. Combina semillas de chía hidratadas con leche y frutas ácidas que aportan color y sabor. Muy elegida para desayunos o meriendas, se disfruta muchísimo durante todo el año como opción liviana y saludable.
Ingredientes (rinde 2 porciones)
4 cucharadas de semillas de chía
250 ml de leche (animal o vegetal)
1 cucharada de miel o endulzante a gusto
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
1/2 taza de frutillas
1/2 taza de arándanos
1/2 taza de frambuesas
Paso a paso para preparar un chia pudding de frutos rojos delicioso
1- Colocar las semillas de chía en un bowl o frasco.
2- Agregar la leche, la miel y la vainilla.
3- Mezclar bien para evitar grumos.
4- Dejar reposar 10 minutos y volver a mezclar.
5- Llevar a la heladera al menos 4 horas o toda la noche.
6- Servir y cubrir con los frutos rojos frescos.
De la cocina a la mesa
Servilo bien frío, en frascos o copas individuales. Es ideal para desayunos, meriendas o postres livianos. Podés prepararlo con anticipación y conservarlo varios días en heladera. Refrescante, práctico y nutritivo, es perfecto para días de calor o para sumar opciones saludables. Elaborarlo es super sencillo y podés disfrutarlo aún más.