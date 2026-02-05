El desayuno del verano: chia pudding con frutos rojos ¡una delicia inigualable!

Receta de chia pudding con frutos rojos ideal para el verano: fresca, saludable y sin cocción, perfecta para desayunos y meriendas.

Esta receta de chia pudding con frutos rojos es ideal para el verano: fresca, nutritiva y sin cocción. Combina semillas de chía hidratadas con leche y frutas ácidas que aportan color y sabor. Muy elegida para desayunos o meriendas, se disfruta muchísimo durante todo el año como opción liviana y saludable.

Un desayuno completo de verano, chía pudding con frutos rojos Imagen creada con IA - MDZ

Ingredientes (rinde 2 porciones) 4 cucharadas de semillas de chía

250 ml de leche (animal o vegetal)

1 cucharada de miel o endulzante a gusto

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1/2 taza de frutillas

1/2 taza de arándanos

1/2 taza de frambuesas Paso a paso para preparar un chia pudding de frutos rojos delicioso 1- Colocar las semillas de chía en un bowl o frasco.

2- Agregar la leche, la miel y la vainilla.