El desayuno del verano: chia pudding con frutos rojos ¡una delicia inigualable!

Candela Spann

Chía pudding de frutos rojos, perfecto para el verano

Esta receta de chia pudding con frutos rojos es ideal para el verano: fresca, nutritiva y sin cocción. Combina semillas de chía hidratadas con leche y frutas ácidas que aportan color y sabor. Muy elegida para desayunos o meriendas, se disfruta muchísimo durante todo el año como opción liviana y saludable.

Un desayuno completo de verano, chía pudding con frutos rojos

Ingredientes (rinde 2 porciones)

  • 4 cucharadas de semillas de chía

  • 250 ml de leche (animal o vegetal)

  • 1 cucharada de miel o endulzante a gusto

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

  • 1/2 taza de frutillas

  • 1/2 taza de arándanos

  • 1/2 taza de frambuesas

Paso a paso para preparar un chia pudding de frutos rojos delicioso

1- Colocar las semillas de chía en un bowl o frasco.

2- Agregar la leche, la miel y la vainilla.

3- Mezclar bien para evitar grumos.

4- Dejar reposar 10 minutos y volver a mezclar.

5- Llevar a la heladera al menos 4 horas o toda la noche.

6- Servir y cubrir con los frutos rojos frescos.

Delicioso chía pudding con frutos rojos para el verano

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, en frascos o copas individuales. Es ideal para desayunos, meriendas o postres livianos. Podés prepararlo con anticipación y conservarlo varios días en heladera. Refrescante, práctico y nutritivo, es perfecto para días de calor o para sumar opciones saludables. Elaborarlo es super sencillo y podés disfrutarlo aún más.

