La película de Netflix inspirada en un hecho real que pocos recuerdan

Pasó de verdad. En 2014, un huracán golpeó Los Cabos y cambió la vida de muchos chicos. Años después, esa historia llegó a Netflix bajo el nombre Milagro Azul. La película toma un hecho real con drama y humor, y apunta a un grupo de niños y adultos que enfrentaron una crisis sin igual.

Una película basada en un hecho real Milagro Azul se basa en lo ocurrido tras el paso del huracán Odile, que impactó en septiembre de 2014 en Baja California Sur, México. El fenómeno dejó graves daños, falta de servicios básicos y una ciudad paralizada. En ese contexto quedó en riesgo un hogar de huérfanos que dependía de donaciones y ayuda local.

netflix La historia real cuenta que, ante la escasez de comida y recursos, los responsables del hogar tomaron una decisión poco común. Se anotaron en un torneo de pesca deportiva con la esperanza de ganar el premio mayor. El problema era simple: no sabían pescar y no tenían experiencia en ese mundo.

La película sigue ese camino con un tono ágil. Muestra el choque entre la urgencia diaria y un ambiente dominado por reglas ajenas. El capitán del barco, con fama de mal carácter, se suma al equipo casi por accidente. El vínculo entre adultos y chicos sostiene el relato.