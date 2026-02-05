Jubilación en Latinoamérica 2026: países donde se vive mejor

En 2026 , vivir bien como jubilado en Latinoamérica depende de números concretos. Ingresos, inflación, salud y costo de vida marcan la diferencia. Los datos surgen de organismos oficiales y rankings regionales que miden calidad de vida y sistemas previsionales. El resultado muestra un mapa desigual respecto a la jubilación , con países que sostienen a sus mayores y otros que los empujan al límite.

Uruguay figura entre los mejores destinos para jubilados según la CEPAL. Su sistema previsional mantiene cobertura amplia y el acceso a salud está garantizado por un esquema mixto público y privado. El Banco Mundial destaca su estabilidad económica y baja volatilidad inflacionaria en la región.

Chile aparece bien posicionado en rankings del Banco Mundial por infraestructura, esperanza de vida y cobertura sanitaria. El sistema de pensiones recibe críticas, pero los indicadores de servicios, seguridad y previsibilidad económica lo sostienen entre los primeros puestos para adultos mayores.

Costa Rica sobresale en informes de la OMS por la calidad de su sistema de salud. Tiene una de las mayores esperanzas de vida de Latinoamérica. La CEPAL remarca su inversión sostenida en atención primaria, un punto central para jubilados.

Argentina muestra señales opuestas. Según datos oficiales y estudios de la CEPAL, las jubilaciones pierden valor frente a la inflación. El acceso a salud existe, pero el ingreso real cae mes a mes. Numbeo ubica al país entre los más inestables en costo de vida.

Venezuela ocupa el último lugar en casi todos los informes regionales. El Banco Mundial y la CEPAL coinciden en que el sistema previsional quedó desarticulado. Las jubilaciones no cubren alimentos ni medicamentos básicos y dependen de ayudas externas.