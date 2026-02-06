Rabo de toro estofado tradicional: receta española para ocasiones especiales
Prepara esta receta paso a paso de rabo de toro estofado, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de rabo de toro estofado es un clásico de la cocina tradicional española, famoso por su sabor profundo y su carne extremadamente tierna. Cocinado a fuego lento con vino y verduras, este plato logra una salsa intensa y aromática, ideal para disfrutar en ocasiones especiales o comidas familiares.
Ingredientes para un estofado perfecto
Rinde 4 porciones.
- Rabo de toro troceado: 1,5 kg.
- Cebollas: 2 unidades grandes.
- Zanahorias: 2 unidades.
- Puerro: 1 unidad.
- Ajo: 3 dientes.
- Tomate triturado: 200 g.
- Vino tinto: 500 ml.
- Caldo de carne: 500 ml.
- Harina de trigo: 2 cucharadas.
- Aceite de oliva: 4 cucharadas.
- Laurel: 2 hojas.
- Tomillo seco: 1 cucharadita.
- Sal: a gusto.
- Pimienta negra: a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Salpimentar los trozos de rabo de toro y pasarlos ligeramente por harina.
2- Calentar el aceite en una olla grande y dorar la carne por todos sus lados. Retirar y reservar.
3- En la misma olla, sofreír la cebolla, el puerro y la zanahoria picados hasta que estén tiernos.
4- Agregar los ajos picados y cocinar un minuto más.
5- Incorporar el tomate triturado y cocinar durante 5 minutos.
6- Volver a añadir la carne a la olla y verter el vino tinto.
7- Dejar hervir unos minutos para que se evapore el alcohol.
8- Añadir el caldo, el laurel y el tomillo.
9- Cocinar a fuego bajo durante 2,5 a 3 horas, hasta que la carne esté muy tierna.
10- Rectificar sal y pimienta antes de servir.
De la cocina a la mesa
El rabo de toro estofado es un plato que representa a la perfección la cocina de cocción lenta, donde el tiempo es un ingrediente fundamental. Esta receta permite obtener una carne melosa que se desprende del hueso y una salsa espesa, llena de sabor y matices. Es ideal para acompañar con puré de papas, arroz blanco o patatas asadas. Además, es un plato que mejora de un día para otro, por lo que resulta excelente para preparar con anticipación. Servido bien caliente, es una experiencia gastronómica reconfortante y memorable. ¡A disfrutar!