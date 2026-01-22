Aprende a hacer carrilleras al vino tinto con esta receta paso a paso

Esta receta de carrilleras al vino tinto es un plato tradicional y reconfortante, perfecto para ocasiones especiales o comidas familiares. La cocción lenta permite que la carne quede extremadamente tierna y jugosa, impregnándose de los aromas del vino y las verduras, logrando un sabor profundo y elegante.

La receta de carrilleras mejora su sabor si se deja reposar de un día para otro.

1- Limpia las carrilleras retirando el exceso de grasa y añade sal y pimienta.

2- Enharínalas ligeramente si deseas una salsa más espesa.

3- Calienta el aceite y dóralas por todos sus lados. Retira y reserva.

4- En la misma olla sofríe la cebolla, zanahoria, puerro y ajo picados.

5- Incorpora el vino tinto y deja reducir el alcohol durante 5 minutos.

6- Añade el caldo, el laurel y el tomillo.

7- Regresa las carrilleras a la olla y cocina a fuego bajo durante 2 a 3 horas.

8- Rectifica la sal y la pimienta antes de servir.

Cada región adapta la receta usando distintos tipos de vino tinto y hierbas. Cada región adapta la receta usando distintos tipos de vino tinto y hierbas. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las carrilleras al vino tinto son una muestra perfecta de cómo una receta sencilla puede transformarse en un plato sofisticado mediante una cocción lenta y cuidadosa. La carne se vuelve tan suave que se deshace al tocarla, mientras la salsa adquiere una textura sedosa y un sabor intenso. Este plato combina de maravilla con puré de papas, arroz blanco, pasta fresca o verduras asadas. Además, es una receta ideal para preparar con anticipación, ya que su sabor mejora al reposar. Sin duda, es una opción infalible para sorprender con una comida llena de tradición y carácter. ¡A disfrutar!