La receta viral del pastel de zanahoria sin gluten, ideal para celíacos

La cocina es un mundo muy amplio y versátil con recetas que da oportunidades para todos. Una receta de pastel de zanahoria sin gluten es furor y se ha hecho viral para los intolerantes al gluten y celíacos . A probarla.

La preparación es sencilla y en lugar de usar harinas de trigo hay que reemplazar por alternativas que no tienen gluten. Se puede usar harina de almendra, harina de avena, harina de coco o fécula de maíz, entre otras opciones sin gluten.

Para mejores resultados se pueden combinar dos de estos tipos de harina para lograr una textura similar a la del pastel tradicional para que la miga no quede quebradiza.

El tiempo estimado de cocción es de 55 minutos y se recomienda vigilar el pastel para corroborar que esté a punto. Se puede usar un palito o un cuchillo para esa tarea.

2 tazas de zanahoria rallada fina

3 huevos

1 taza de azúcar

½ taza de aceite vegetal (girasol, maíz o coco)

1 taza de harina de almendra

½ taza de harina de arroz

¼ taza de maicena

1 cucharadita de polvo para hornear apto para celíacos

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de canela

¼ cucharadita de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

¼ cucharadita de goma xantana (opcional, mejora la textura)

½ taza de nueces picadas o pasas (opcional)

Preparación

En un recipiente se mezcla la harina de almendra, de arroz, la maicena, el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear, la sal y la goma xantana.

pastel Una receta ideal para celíacos.

Luego en otro recipiente hay que batir los húmedos: huevos, azúcar, aceite y esencia de vainilla hasta que haya una mezcla homogénea. El tercer paso es unir los líquidos con los secos y añadir la zanahoria rallada y las nueces o pasas.

El sartén se prepara con aceite o manteca y se calienta a fuego mínimo unos minutos antes de colocar la mezcla. Llevar al horno y esperar a que esté listo. Las personas intolerantes al gluten y celíacos quedarán felices con este pastel.