La receta viral del pastel de zanahoria sin gluten, ideal para celíacos
Los celíacos pueden probar esta receta que es muy sencilla y exquisita. Solo se necesitan unos pocos ingredientes.
La cocina es un mundo muy amplio y versátil con recetas que da oportunidades para todos. Una receta de pastel de zanahoria sin gluten es furor y se ha hecho viral para los intolerantes al gluten y celíacos. A probarla.
Receta para celíacos: paso a paso
La preparación es sencilla y en lugar de usar harinas de trigo hay que reemplazar por alternativas que no tienen gluten. Se puede usar harina de almendra, harina de avena, harina de coco o fécula de maíz, entre otras opciones sin gluten.
Para mejores resultados se pueden combinar dos de estos tipos de harina para lograr una textura similar a la del pastel tradicional para que la miga no quede quebradiza.
El tiempo estimado de cocción es de 55 minutos y se recomienda vigilar el pastel para corroborar que esté a punto. Se puede usar un palito o un cuchillo para esa tarea.
Ingredientes
- 2 tazas de zanahoria rallada fina
- 3 huevos
- 1 taza de azúcar
- ½ taza de aceite vegetal (girasol, maíz o coco)
- 1 taza de harina de almendra
- ½ taza de harina de arroz
- ¼ taza de maicena
- 1 cucharadita de polvo para hornear apto para celíacos
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de canela
- ¼ cucharadita de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ¼ cucharadita de goma xantana (opcional, mejora la textura)
- ½ taza de nueces picadas o pasas (opcional)
Preparación
En un recipiente se mezcla la harina de almendra, de arroz, la maicena, el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear, la sal y la goma xantana.
Luego en otro recipiente hay que batir los húmedos: huevos, azúcar, aceite y esencia de vainilla hasta que haya una mezcla homogénea. El tercer paso es unir los líquidos con los secos y añadir la zanahoria rallada y las nueces o pasas.
El sartén se prepara con aceite o manteca y se calienta a fuego mínimo unos minutos antes de colocar la mezcla. Llevar al horno y esperar a que esté listo. Las personas intolerantes al gluten y celíacos quedarán felices con este pastel.