Netflix: la comedia española que te hará estallar de risa

La película está disponible en Netflix, se llama 'Amor de madre' y fue dirigida por Paco Caballero. En la nota, más detalles.

En el film, Mari Carmen es una madre con una compulsiva tendencia a la sobreprotección.

Si lo que estás buscando es una comedia para reírte hasta estallar de risa, aquí te recomendamos una que está en Netflix dirigida por Paco Caballero. Se llama Amor de madre y se estrenó en la plataforma en abril de 2022. Aquí te contamos de qué trata.

La historia es así: José Luis, al que acaban dejar plantado en el altar y su madre, Mari Carmen, que tiene una compulsiva tendencia a la sobreprotección, deciden acudir juntos a su luna de miel para no perder el dinero del viaje. Mientras él no puede sentirse más miserable, su madre disfruta de las mejores vacaciones de su vida.

Netflix Amor de madre La película se filmó principalmente en Mauricio, una isla del océano Índico con playas paradisíacas. En el reparto está Carmen Machi como Mari Carmen, Quim Gutiérrez como José Luis, Yolanda Ramos como Montse, Justina Bustos como Sara, Dominique Guillo como Armando, Celia Freijeiro como Teresa, Edeen Bhugeloo como Jean Pierre, Jake Francois como Calvin, Andrés Velencoso como DJ Chucho y Juanjo Cucalón como Ángel.

