Presenta:

México

|

tendencia

La nueva tendencia que reemplaza el árbol de Navidad en los hogares

Cada vez más personas eligen reemplazar el tradicional pino por un “árbol alternativo”, una nueva tendencia que combina creatividad y sustentabilidad.

MDZ México

Los árboles alternativos se imponen como una tendencia navideña que apuesta por la creatividad y el reciclaje.

Los árboles alternativos se imponen como una tendencia navideña que apuesta por la creatividad y el reciclaje.

Aunque el árbol de Navidad sigue siendo el símbolo más tradicional de las fiestas, una nueva tendencia comenzó a ganar protagonismo: el “árbol alternativo”, una opción moderna que reemplaza al pino clásico por materiales reciclados, luces o estructuras minimalistas.

De lo natural a lo sustentable: la nueva tendencia

Sin dejar de lado la idea de representar la Navidad con un árbol, muchos optan por adornar las paredes con figuras realizadas con cartón, cuerdas o ramas secas. El objetivo sigue siendo el mismo: mantener el espíritu navideño, pero con un toque personal y ecológico.

Te Podría Interesar

shutterstock_2162015815
Desde luces LED hasta figuras en la pared: as&iacute; son las nuevas formas de decorar los hogares en Navidad. Foto: Shutterstock

Desde luces LED hasta figuras en la pared: así son las nuevas formas de decorar los hogares en Navidad. Foto: Shutterstock

Este estilo minimalista acompaña las tendencias actuales de decoración. Algunos eligen darle un aire más moderno, usando luces LED, estructuras con fotos familiares o incluso botellas decoradas. Las posibilidades son infinitas.

El resultado final no solo es decorativo, sino que también refleja una forma de expresión y conciencia ambiental. Cada hogar puede crear su propio símbolo navideño sin gastar demasiado y con un mensaje de creatividad y sustentabilidad.

Qué es el estilo minimalista

El minimalismo es una corriente estética que busca simplificar los espacios, eliminar los excesos y priorizar lo esencial. En decoración, se traduce en ambientes limpios, con pocos elementos y colores neutros.

shutterstock_2387673913
El minimalismo se instala en la decoraci&oacute;n navide&ntilde;a y transforma el cl&aacute;sico &aacute;rbol en una propuesta moderna y sustentable. Foto: Shutterstock

El minimalismo se instala en la decoración navideña y transforma el clásico árbol en una propuesta moderna y sustentable. Foto: Shutterstock

Aplicado a la Navidad, el minimalismo propone dejar de lado los adornos recargados y apostar por una decoración más natural, donde la armonía y el equilibrio visual son los protagonistas.

Archivado en

Notas Relacionadas