La nueva tendencia que reemplaza el árbol de Navidad en los hogares

Cada vez más personas eligen reemplazar el tradicional pino por un “árbol alternativo”, una nueva tendencia que combina creatividad y sustentabilidad.

Aunque el árbol de Navidad sigue siendo el símbolo más tradicional de las fiestas, una nueva tendencia comenzó a ganar protagonismo: el “árbol alternativo”, una opción moderna que reemplaza al pino clásico por materiales reciclados, luces o estructuras minimalistas.

De lo natural a lo sustentable: la nueva tendencia Sin dejar de lado la idea de representar la Navidad con un árbol, muchos optan por adornar las paredes con figuras realizadas con cartón, cuerdas o ramas secas. El objetivo sigue siendo el mismo: mantener el espíritu navideño, pero con un toque personal y ecológico.

shutterstock_2162015815 Desde luces LED hasta figuras en la pared: así son las nuevas formas de decorar los hogares en Navidad. Foto: Shutterstock Este estilo minimalista acompaña las tendencias actuales de decoración. Algunos eligen darle un aire más moderno, usando luces LED, estructuras con fotos familiares o incluso botellas decoradas. Las posibilidades son infinitas.

El resultado final no solo es decorativo, sino que también refleja una forma de expresión y conciencia ambiental. Cada hogar puede crear su propio símbolo navideño sin gastar demasiado y con un mensaje de creatividad y sustentabilidad.

Qué es el estilo minimalista El minimalismo es una corriente estética que busca simplificar los espacios, eliminar los excesos y priorizar lo esencial. En decoración, se traduce en ambientes limpios, con pocos elementos y colores neutros.