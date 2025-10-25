Decoración: la cristalería, una de las tendencias de la Navidad 2025
Conocé detalles y ejemplos del look que se destacan para la próxima Navidad, como la versión más elegante y suave del glamour navideño en la cristalería.
Es común que año tras año, cuando llegan las fiestas, la decoración prácticamente no cambia mucho. Y la realidad es que en cada Navidad existen tendencias para elegir, pero también ocurre que (en el fondo) es una época para parar la pelota y de aferrarse a lo tradicional.
Adornos de cristal en la decoración del árbol de Navidad, una tendencia. Créditos: luluandgeorgia.com
A dos meses de la Navidad, ya existen tendencias que valen la pena tener en el radar, sobre todas aquellas que se destacan por un equilibrio perfecto entre lo moderno y atemporal, como también las tendencias que alguna vez existieron y que tras desaparecer por un tiempo hoy regresan porque siempre fueron clásicas.
Las velas también contribuyen a un estilo clásico de decoración para la Navidad. Créditos: Lulu y Georgia.
El brillo, el cristal y las tendencias para la Navidad 2025
Lo que se viene no es muy distinto a otros años: un brillo de cristal en la copa de Navidad acompañados con adornos redondos minimalistas (que reflejan las luces de un árbol sencillo), hasta copas de vino vintage y bebidas en copas de cristal tradicionales y ornamentadas.
El vidrio y cristal agregan un brillo sutil al hogar y es fácil de implementar en la decoración del árbol de Navidad y, por supuesto, en la mesa. Créditos: Lulu y Georgia.
Solo con su presencia, las decoraciones de vidrio y cristal pueden elevar cualquier espacio durante la temporada navideña. Existe un regreso del vidrio que evoca cierta nostalgia.La decoración con vidrio y cristal aporta un brillo sutil por toda la casa y es muy fácil de incorporar en el árbol, la repisa de la chimenea y, por supuesto, en la mesa.
La clave siempre reside en la sobriedad y el equilibrio para que la cristalería se vuelva un objeto atemporal, en lugar de moderno. Créditos: Lulu y Georgia.