Decoración: la cristalería, una de las tendencias de la Navidad 2025

Es común que año tras año, cuando llegan las fiestas, la decoración prácticamente no cambia mucho. Y la realidad es que en cada Navidad existen tendencias para elegir, pero también ocurre que (en el fondo) es una época para parar la pelota y de aferrarse a lo tradicional .

Adornos de cristal en la decoración del árbol de Navidad , una tendencia. Créditos: luluandgeorgia.com

A dos meses de la Navidad, ya existen tendencias que valen la pena tener en el radar, sobre todas aquellas que se destacan por un equilibrio perfecto entre lo moderno y atemporal, como también las tendencias que alguna vez existieron y que tras desaparecer por un tiempo hoy regresan porque siempre fueron clásicas.

Las velas también contribuyen a un estilo clásico de decoración para la Navidad . Créditos: Lulu y Georgia.

El brillo, el cristal y las tendencias para la Navidad 2025

Lo que se viene no es muy distinto a otros años: un brillo de cristal en la copa de Navidad acompañados con adornos redondos minimalistas (que reflejan las luces de un árbol sencillo), hasta copas de vino vintage y bebidas en copas de cristal tradicionales y ornamentadas.

arbol de navidad

El vidrio y cristal agregan un brillo sutil al hogar y es fácil de implementar en la decoración del árbol de Navidad y, por supuesto, en la mesa. Créditos: Lulu y Georgia.

Solo con su presencia, las decoraciones de vidrio y cristal pueden elevar cualquier espacio durante la temporada navideña. Existe un regreso del vidrio que evoca cierta nostalgia.La decoración con vidrio y cristal aporta un brillo sutil por toda la casa y es muy fácil de incorporar en el árbol, la repisa de la chimenea y, por supuesto, en la mesa.

mesa navideña

La clave siempre reside en la sobriedad y el equilibrio para que la cristalería se vuelva un objeto atemporal, en lugar de moderno. Créditos: Lulu y Georgia.