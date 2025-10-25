Jacob Elordi redefine la moda masculina con su look juvenil

El actor australiano, Jacob Elordi, conquistó Nueva York con su estilo. No te pierdas las fotos de su look.

Mientras caminaba por las calles de Nueva York antes del estreno de Frankenstein, la nueva versión dirigida por Guillermo del Toro, donde interpreta al monstruo, el actor australiano Jacob Elordi ofreció un ejemplo perfecto de cómo dominar el estilo casual con onda. Su look fue la prueba de que los básicos, bien combinados, pueden tener más peso que cualquier traje de gala.

Jacob, conocido por su gusto refinado y su colaboración habitual con Bottega Veneta, apareció con un suéter azul marino de corte clásico sobre una remera blanca lisa, unos jeans amplios y un bolso de cuero negro Campana de la firma italiana. Completó el look con un cinturón con tachuelas, un anillo sello, una cadena fina y una gorra con el logo de Frankenstein. En los pies, llevó las buscadas Nike x Jacquemus Moon Shoe en “university red”, hoy agotadas en todo el mundo.

El conjunto, aunque en apariencia sencillo, reveló una construcción minuciosa. Cada elemento sumó algo, como la remera blanca visible bajo el suéter que dio proporción; el contraste entre el azul, blanco y rojo que generó dinamismo; o las joyas discretas y el bolso bajo el brazo que añadieron el toque final.

Lo interesante en Jacob es que no parece esforzarse. A diferencia de sus looks de alfombra roja, pensados junto a su equipo de estilistas, en su vestimenta cotidiana se percibe una coherencia personal. Es el tipo de hombre que puede elevar un outfit simple gracias a su porte, su gestualidad y esa mezcla entre la elegancia y lo descontracturado.