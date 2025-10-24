Nicki Nicole: entre el amor y el look urbano más canchero

Nicki Nicole y Lamine Yamal se mostraron relajados en Barcelona y sus looks enamoraron a los fans. No te pierdas las fotos.

En medio de una agenda imparable, Nicki Nicole viajó directo a Barcelona para reencontrarse con Lamine Yamal, y compartió en Instagram una serie de imágenes. En una de ellas, tomada frente al espejo, Nicki aparecía con un crop top blanco de mangas largas, ajustado al cuerpo, con dos lazos cruzados a la altura del vientre.

El detalle de los lazos no fue menor ya que le marcaba la cintura y dejaba ver una parte de su piel, dándole un toque de sensualidad sin perder ese aire relajado que la caracteriza.

Lo acompañó con un pantalón de sastrería color visón, de corte oversized. Su look se ve simple a primera vista, pero está lleno de intención en los detalles, como el collar fino con dijes, su piercing del ombligo a la vista, y el pelo suelto con ondas suaves y un maquillaje de rubor, máscara y labios en mate.

Entre las fotos, también se coló una foto de ella en una salida con Lamine, donde los dos aparecían cómplices, vestidos con looks urbanos y cómodos. Ella con un conjunto negro de campera y pantalón parachute, y él con buzo a cuadros con capucha, bermudas de jean con pedrería y borcegos.

En apenas doce horas, el carrusel superó el millón y medio de “me gusta”. Y por si fuera poco, Nicki cerró la semana con otro anuncio que encendió las redes: su participación en la tercera temporada de Envidiosa junto a Griselda Siciliani, que se estrenará el 19 de noviembre.