El look viajero de la pareja de Matias Alé que encantó a sus seguidores

Martina Vignolo, pareja de Matias Alé, mostro su look canchero en Cuba, de top ajustado, short y toda la actitud veraniega. ¡Mirá!

Mirá el estilo viajero de Martina Vignolo que encantó a sus seguidores.

Martina Vignolo, novia de Matías Alé, causó sensación con sus publicaciones desde Cuba, esas fotos de viaje que no solo exhibieron paisajes, sino también su estilo para la ocasión. En las imágenes que compartió, ella posó en lugares pintorescos con un look tan cómodo como casual.

Eligió un top súper ajustado, con hombros al descubierto, que destacó su figura sin exagerar. Ese diseño, silueteado y simple, tuvo coherencia con la ligereza del entorno tropical. Lo combinó con un minishort negro que funcionó como contrapunto ideal para el top. Una dupla infalible cuando se busca un look que se adapte a calor y al movimiento.

Para calzar, optó por borcegos negros, una decisión que sorprendió pero que demostró que el confort puede convivir con el estilo, incluso en escenarios de verano. Esa mezcla urbano-rural le dio carácter al conjunto.

Martina no buscó ser portada de moda; simplemente se vistió para un viaje, y su outfit resultó con una naturalidad con criterio que resultó perfecto.