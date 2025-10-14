Karina “La Princesita” apostó por un look ultra sexy y arrasó en Instagram
No te pierdas los detalles y las fotos del look más canchero de Karina “La Princesita” que conquistó las redes.
Karina “La Princesita” sorprendió a todos con unas fotos en sus redes sociales. La cantante apostó por un look que pisó fuerte y que constó de un conjunto en blanco y negro con aires rockeros y con el accesorio más querido del momento, es decir, la corbata.
La parte superior del outfit fue un top negro con escote profundo, un clásico que en ella se convirtió en sinónimo de empoderamiento. Encima, llevó un saco sastrero oversize que le dio estructura y ese toque de elegancia que equilibró lo sexy.
Por supuesto, el detalle más comentado fue, sin duda, la corbata: fina, decorada y usada de forma canchera, colgando libre sobre el top. Un gesto que remite al punk de los 2000, pero actualizado con la impronta de estos días.
La parte inferior del look consistió en una minifalda que potenció su silueta y unas botas negras que, junto a las medias blancas, completaron la apuesta con fuerza visual. El conjunto jugó con proporciones y texturas, fusionando lo sastrero con lo más nocturno.
En cuanto al maquillaje, Karina eligió un delineado negro intenso y labios con brillo. Su pelo, lo llevó suelto, con ondas suaves, lo que le dio un aire desenfadado, casi espontáneo, como si no hiciera falta nada más.