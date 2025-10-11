Cami Mayan en modo verano: sol, mar y un look que arrasó en redes

No te pierdas las fotos del look de Cami Mayan en la playa, con textura aterciopelada y los accesorios dorados fueron el toque justo.

No te pierdas el look playero de Cami Mayan.

Desde la playa, Cami Mayan se mostró en una serie de fotos en las que se la vio con una microbikini verde oliva bajo el sol, entre rocas y arena. Las imágenes estuvieron acompañadas del texto: “Obvio que sigue habiendo contenido de viaje. Ojalá no se cansen”.

El traje de baño tenía una textura aterciopelada y tono verde oliva, con un top strapless anudado en la espalda y una bombacha cavada que resaltaba la silueta. Cami lo combinó con accesorios dorados que le dieron un toque sofisticado, mostrando que el verano también puede vestirse con elegancia incluso en su versión más relax.

En otras fotos, se la vio sobre una hamaca rústica, jugando con su cabello o simplemente mirando al horizonte, en un entorno que evocaba a una costa mediterránea.

Miles de seguidoras comentaron que buscarían bikinis similares para sus próximas vacaciones, y varias marcas locales aprovecharon el momento para etiquetarla en publicaciones inspiradas en su look.