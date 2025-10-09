El look blanco y negro con el que Laurita Fernández encendió las redes

Laurita Fernández deslumbró con una producción atrevida y apostó por un look monocromático sexy. ¡Mirá!

Laurita Fernández se destacó con una producción de fotos que tuvo sensualidad, elegancia y hasta un toque teatral. La actriz y bailarina, una de las figuras más queridas de la televisión argentina, apostó por un conjunto en blanco y negro que resaltó su figura.

En las imágenes, Laurita posó con un corpiño con escote pronunciado y una camisa blanca desabrochada por encima, jugando con las transparencias y las texturas. En la parte inferior, una minifalda negra ultra ceñida completó el look, logrando un equilibrio entre lo sexy y lo sofisticado.

La producción fue un éxito rotundo, y sus eguidores en Instagram llenaron los comentarios de halagos, destacando su magnetismo y habilidad para combinar piezas simples con toda la actitud.

En cuanto al beauty look, Laurita llevó el cabello suelto con ondas marcadas y un maquillaje centrado en los ojos, delineados en negro con un aire felino. En los labios, optó por un tono nude para equilibrar y un collar estilo gargantilla completó el estilismo.