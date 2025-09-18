Quién es el deportista que vinculan a Laurita Fernández

El jugador de vóley Nicolás Lazo fue vinculado sentimentalmente con Laurita Fernández. Qué se sabe del vínculo y quién es el deportista.

Aunque no hay confirmación oficial, los rumores sobre Laurita y Nicolás Lazo crecen día a día.Foto: Instagram @holasoylaurita

Luego de que se conociera el distanciamiento de Laurita Fernández con su ex pareja, Claudio “Peluca” Brusca, comenzaron a circular rumores sobre posibles nuevos romances. En esta ocasión, el nombre que aparece en escena es el de Nicolás Lazo, un reconocido jugador de vóley que estaría vinculado sentimentalmente con la conductora.

Aunque ninguno de los dos confirmó la relación, fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló que Laurita y Nicolás estarían en una etapa de “conociéndose”, con encuentros privados y funciones teatrales compartidas. A pesar de que Lazo negó públicamente conocerla, ambos se siguen en redes sociales y los rumores no dejan de crecer.

Quién es Nicolás Lazo, el nuevo posible romance de Laurita Fernández Nicolás Lazo tiene 29 años, es jugador profesional de vóley y actualmente forma parte del Club Ciudad de Buenos Aires. Se desempeña como punta receptor y ha tenido una destacada trayectoria tanto en el ámbito local como internacional.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 15.30.27 El jugador de vóley que los medios vinculan con Laurita Fernández. Foto: @nicolasslazo

Su perfil combina disciplina deportiva, bajo perfil mediático y una estética que no pasa desapercibida en redes sociales. En Instagram, Lazo comparte entrenamientos, viajes y momentos personales, sin hacer referencia directa a su vida amorosa.