Quién es el deportista que vinculan a Laurita Fernández
El jugador de vóley Nicolás Lazo fue vinculado sentimentalmente con Laurita Fernández. Qué se sabe del vínculo y quién es el deportista.
Luego de que se conociera el distanciamiento de Laurita Fernández con su ex pareja, Claudio “Peluca” Brusca, comenzaron a circular rumores sobre posibles nuevos romances. En esta ocasión, el nombre que aparece en escena es el de Nicolás Lazo, un reconocido jugador de vóley que estaría vinculado sentimentalmente con la conductora.
Aunque ninguno de los dos confirmó la relación, fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló que Laurita y Nicolás estarían en una etapa de “conociéndose”, con encuentros privados y funciones teatrales compartidas. A pesar de que Lazo negó públicamente conocerla, ambos se siguen en redes sociales y los rumores no dejan de crecer.
Te Podría Interesar
Quién es Nicolás Lazo, el nuevo posible romance de Laurita Fernández
Nicolás Lazo tiene 29 años, es jugador profesional de vóley y actualmente forma parte del Club Ciudad de Buenos Aires. Se desempeña como punta receptor y ha tenido una destacada trayectoria tanto en el ámbito local como internacional.
Su perfil combina disciplina deportiva, bajo perfil mediático y una estética que no pasa desapercibida en redes sociales. En Instagram, Lazo comparte entrenamientos, viajes y momentos personales, sin hacer referencia directa a su vida amorosa.
Su vínculo con Laurita lo posiciona ahora en el radar del mundo del espectáculo, aunque él prefiere mantener la discreción. Por el momento, no hay confirmación oficial, pero las señales virtuales y las coincidencias públicas alimentan la expectativa.