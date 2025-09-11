Claudio "Peluca" Brusca fue internado de urgencia: qué le pasó y cuáles fueron los motivos

Claudio “Peluca” Brusca ha estado en el centro de la escena mediática en las últimas horas. El productor y ex pareja de Laurita Fernández fue internado de urgencia por un problema de salud , pero ya ha regresado al trabajo, en una muestra de su profesionalismo.

El reconocido productor de Bienvenidos a ganar, fue internado de urgencia en un hospital, lo que generó un gran revuelo y preocupación entre sus seguidores y colegas, especialmente porque los rumores sobre su posible salida del programa habían estado circulando durante algunas semanas. Sin embargo, en una muestra de su profesionalismo, el productor ha regresado al trabajo.

El conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen, se encargó de llevar tranquilidad a la audiencia al revelar los motivos de la internación. En un mensaje que le envió el productor, explicó que el problema de salud se debió a un cólico renal que había sufrido hacía dos meses. El productor detalló que su urólogo decidió "pulverizarlo", y le colocó un catéter "para liberar todo lo que se me había pulverizado".

Claudio Brusca también se refirió a la sorpresa que le generó el revuelo que se armó en torno a su internación, ya que la prensa lo relacionó inmediatamente con su ex pareja, Laurita Fernández, con quien trabaja en el mismo programa. Es que el productor ha estado en el ojo del huracán mediático en los últimos meses, debido a su mediática relación con la actriz y conductora, que terminó hace algunas semanas.

peluca brusca internado El posteo de Brusca tras la intervención de urgencia. @soyclaudiobrusca

Sin embargo, a pesar de los problemas de salud y del revuelo que generó su internación, Claudio “Peluca” Brusca ha regresado a trabajar. En el mismo mensaje que le envió a Juan Etchegoyen, el productor no dudó en destacar la gran atención que recibió en el Hospital Santojanni, y expresó su emoción por regresar a su trabajo, ya que "amamos hacer Bienvenidos a ganar y más un día como hoy".