Eduardo Feinmann aclaró los tantos y se disculpó por una falsa foto de Cristina Fernández de Kirchner
El periodista mostró una imagen en vivo y, poco minutos después, reconoció su error públicamente junto a su equipo.
En su llegada a la Argentina, Katy Perry protagonizó un momento que rápidamente se volvió tendencia: en plena calle de Buenos Aires levantó un cuadro de Eva Perón y sus fans la ovacionaron.
Durante uno de sus shows en el país, además, interpretó Don't Cry For Me Argentina, gesto que dividió opiniones: mientras algunos celebraron su guiño local, otros la criticaron duramente.
El revuelo no tardó en trasladarse a las redes, donde aparecieron memes y bromas sobre la visita de la cantante. En ese contexto, comenzó a circular una imagen trucada que simulaba un encuentro entre Katy Perry y Cristina Fernández de Kirchner, en el departamento donde cumple prisión domiciliaria.
La foto llegó incluso a la pantalla de A24, donde Eduardo Feinmann la mostró al aire como si fuera real, generando confusión y repercusión inmediata. Sorprendido por el contenido, Feinmann reaccionó con indignación y comentarios que reflejaban su asombro ante la aparente veracidad de la imagen.
Este fue el momento en el que Eduardo Feinmann aclaró que la foto de Cristina Fernández de Kirchner y Katy Perry era una fake news
Sin embargo, pocos minutos después, Feinmann decidió retractarse públicamente junto a su equipo. "Me parece que lo de Katy Perry era fake", reconoció con sinceridad. Explicó que la imagen había sido alterada, reemplazando la figura de Ernesto Samper por la cantante, y detalló cómo pudieron identificar el retoque.
En el programa, mostraron el antes y después de la foto para que la audiencia entendiera el montaje, subrayando que la confusión era comprensible dado que la cantante realmente estuvo en el país y que, a veces, Cristina Fernández de Kirchner recibe a distintas figuras públicas.