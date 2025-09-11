Adrián Pallares contra la TV Pública: el descargo que dejó a todos boquiabiertos

Un día después de anunciarse los nominados a los Premios Martín Fierro 2025, el clima en Intrusos se encendió. Adrián Pallares no ocultó su enojo frente a las ternas y apuntó con dureza contra la TV Pública , a la que acusó de sostener programas con recursos estatales mientras ciclos históricos quedaban afuera.

El conductor se mostró especialmente molesto porque Intrusos no fue considerado y porque tampoco apareció Cuestión de Peso, al que describió como “el primer reality de servicio de la televisión argentina”. “Los Cuestión de Peso están furiosos y tienen razón”, lanzó al aire, visiblemente indignado el conductor.

El manejo de fondos en la Televisión Pública ha sido cuestionado muchas veces y a través de distintos gobiernos

Cuando Rodrigo Lussich anunció la nominación de ADN Buena Salud en la categoría programa periodístico/servicio, Pallares interrumpió visiblemente enojado: "Periodístico, programa de servicios, ADN Buena Salud, de la Televisión Pública".

"Pagan para estar ahí en la Televisión Pública. Es un programa que está lleno de laboratorio, que pagan para estar como el 85% de lo que está en la Televisión Pública, porque si no Karen Reichardt no estaría haciendo un programa en la Televisión Pública. De perros, de gatos y lo que sea", expresó Pallares a los gritos.

Esto fue lo que dijo Adrián Pallares en Intrusos sobre la TV Pública

Adrián Pallares Explotó Contra La TV Pública

"La Televisión Pública, alguien algún día se va a parar y nos va a explicar por qué están loteando los programas que lotean. Porque de verdad no necesitamos ni un programa de pelo, ni un programa de reflexión a la noche, ni un programa que esté de cocina bancado por nada, ni el señor de los laboratorios de los rulos que pasea por toda la televisión argentina. No lo necesitamos", añadió muy molesto.

El conductor insistió en que estos contenidos implican un costo real para el Estado: "Después cuando vos preguntás, dicen ‘no, porque no le cuesta nada el canal’. Sí le cuesta, porque esa cámara que agarran la pagamos nosotros, ese sueldo del cámara lo pagamos nosotros. Entonces estamos bancando un montón de programas que no sabemos ni quién sos. No sabemos de dónde salís".

Adrián Pallares en Intrusos 2 Pallares hizo un extenso descargo contra el canal. Captura de pantalla Youtube América TV.

En ese momento, Lussich intervino para recordar que esta práctica se repitió en gestiones anteriores: "Esto pasaba en otros gobiernos y se quejaban, también pasó en este de Javier Milei. Y hacían un escándalo".

Lejos de calmarse, Pallares redobló la apuesta: "¡Con la nuestra! Ahora también están haciendo programas que no sabemos de quién son ni para qué sirven". La escena cerró con el toque de humor de Lussich, quien confesó entre risas: "Yo le doy un poquito de manija para que engrane".