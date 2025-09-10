Yanina Latorre contó fuertes detalles de la interna que se generó por las ternas que se dieron a conocer en las últimas horas.

Las nominaciones de Martín Fierro generaron un fuerte escándalo en el mundo de la televisión argentina. Es que los reclamos cayeron de forma contundente contra Luis Ventura, quien es actualmente el presidente de APTRA y la polémica fue creciendo con el correr de las horas.

Lo cierto es que, en medio de todos los reclamos, Yanina Latorre contó detalles de la furia de Adrián Suar con Luis Ventura. Es que El Trece no tiene demasiadas nominaciones en la celebración que se llevará a cabo en el Hotel Hilton de Buenos Aires el próximo 29 de septiembre.

"Adrián Suar dijo que Luis Ventura tiene mala onda con él y por eso ni terna ni hace los Martín Fierro en El Trece. Ahí hay algo", comentó la conductora de "Sálvese Quien Pueda" (América). También subrayó que "En privado, lo acepta Luis Ventura, pero al aire se hace el bolud*".

Video: Yanina Latorre contó que Adrián Suar se enojó con Luis Ventura Afirman que Adrián Suar estalló contra Luis Ventura por las nominaciones en los Martín Fierro

Más temprano, Luis Ventura contó que el teléfono le explotó con reclamos de diferentes figuras de la televisión: "Se enojan conmigo y es desconocer lo que realmente es el premio. Yo tengo un voto y hay 103 votantes. Yo no me hago cargo".