Llegan los Martín Fierro de Televisión: conocé la lista completa de nominados
La fiesta que reúne a las máximas figuras de la TV argentina se celebrará el próximo 29 de septiembre y dieron a conocer las ternas.
En un programa especial y por Telefe, Luis Ventura dio a conocer los nominados al Martín Fierro de Televisión junto a Verónica Lozano en Telefe. El presidente de APTRA, compartió de manera exclusiva las diferentes ternas y sorprendió atodos.
Sin lugar a dudas que las ficciones como "El Encargado", "Margarita", el reality "Gran Hermano" y figuras como Susana Giménez se perfilarán como protagonistas de una noche que promete ser única. A continuación te dejamos todos los nominados que llegarán al Hotel Hilton en Buenos Aires para celebrar una hermosa noche:
Te Podría Interesar
Los Martín Fierro de Televisión se celebrarán el 29 de septiembre
Reality
- Cantando 2024 (América)
- Gran Hermano 2024 (Telefe)
- Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Jurados
- Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – América)
- Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
- Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – El Trece)
Intéres general
- La Noche De Mirtha (El Trece) Mirtha Legrand
- Nara Que Ver (El Nueve) Nara Ferragut
- Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez
Noticiero nocturno
- América Noticias (América)
- Telefe Noticias (Telefe)
- Telenoche (El Trece)
Noticiero diurno
- Arriba Argentinos (El Trece)
- El Noticiero De La Gente (Telefe)
- Telenueve Al Mediodía (El Nueve)
Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso (Telenoche- El Trece)
- Soledad Larghi (América Noticias – América)
- Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)
- Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias – Telefe)
Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili (Telefe Noticias - Telefe)
- Nelson Castro (Telenoche – El Trece)
- Claudio Rígoli (Telenueve Central – El Nueve)
Ficción
- El Encargado (El Trece)
- El Método (El Nueve)
- Iosi, El Espía Arrepentido (El Trece)
- Margarita (Telefe)
Magazine
- A La Barbarossa (Telefe)
- Cortá Por Lozano (Telefe)
- DDM (América)
- Mañanísima (El Trece)
Big Show
- Bake Off Famosos (Telefe)
- La Noche Perfecta (El Trece)
- Noche Al Dente (América)
Labor en conducción femenina
- Pamela David (Desayuno Americano – América)
- Mariana Fabbiani (DDM – América)
- Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)
- Verónica Lozano (Cortá Por Lozano – Telefe)
- Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe)
- Juana Viale (Almorzando Con Juana – El Trece)
Labor en conducción masculina
- Darío Barassi (Ahora Caigo – El Trece)
- Iván De Pineda (Escape Perfecto e Iván De Viaje – Telefe)
- Santiago Del Moro (Gran Hermano - Telefe)
- Guido Kaczka (Los 8 Escalones - El Trece)
Panelista
- Luis Bremer (A La Tarde – América)
- Diego García Sáez (Todas Las Tardes - El Nueve)
- David Kavlin (Todas Las Tardes - El Nueve)
- Pía Shaw (A La Barbarossa – Telefe)
Entretenimiento
- Ahora Caigo (El Trece)
- Escape Perfecto (Telefe)
- Los 8 Escalones (El Trece)
Periodístico
- A La Tarde (América)
- GPS (América)
- LAM (América)
Cronista/ Movilero
- Roberto Funes Ugarte (A La Barbarossa – Telefe)
- Cecilia Insinga (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – El Trece)
- Oliver Quiroz (A La Tarde – América)
- Daniel Roggiano (El Noticiero De La Gente - Telefe)
Humorístico
- Bendita (El Nueve)
- Pares De Comedia (NET)
- Pasó En América (América)
Actor protagonista de ficción
- Guillermo Francella (El Encargado – El Trece)
- Gabriel Goity (El Encargado – El Trece)
- Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa – El Trece)
Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo (Margarita – Telefe)
- Natalia Oreiro (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – El Trece)
- Carla Peterson (Terapia Alternativa – El Trece)
Actor de reparto
- Alejandro Awada (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Marco Antonio Caponi (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Rafael Ferro (Margarita – telefe)
Actriz de reparto
- Julia Calvo (Margarita – Telefe)
- Romina Gaetani (Buenos Chicos – El Trece)
- Verónica Llinás (El Fin Del Amor – El Trece)
Revelación
- Lola Abraldes (Margarita – Telefe – Personaje: Daisy)
- Mora Bianchi (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
- Ramiro "Toti" Spangenberg (Margarita – Telefe – Personaje: Merlín)
Autor/Guionista
- Sebastián Borensztein; Natacha Caravia; Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Leandro Calderone y Cris Morena (Margarita – telefe)
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y Otros (El Encargado - El Trece)
Labor humorística
- Marcos "Bicho" Gómez (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
- Peto Menahem (La Noche Perfecta – El Trece)
- Nazareno Mottola (La Peña De Morfi y Susana Giménez – Telefe)
Director
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, El Espía Arrepentido – El Trece)
- Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – El Trece)
Director de No Ficción
- Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)
- Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)
- Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe)
- Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)
Aviso publicitario
- Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
- Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Producción integral
- Bake Off Famosos (Wanda Nara - Telefe)
- Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – Telefe)
- Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - El Nueve)
Branded Content
- El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe)
- Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - Telefe)
- Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - Telefe)
Programa de servicios
- ADN Buena Salud (Televisión Pública)
- BA Emergencias (El Nueve)
- Intelexis Mujer (NET)
Viaje/ Turismo
- Iván De Viaje (Telefe) - Iván De Pineda
- Resto Del Mundo (El Trece) - Federico Bal
- Tenés Que Ir (El Nueve) - Hernán Lirio
Gastronomía
- Ariel En Su Salsa (Telefe) - Ariel Rodríguez Palacios
- Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez
- Qué Mañana! (El Nueve) - Mariano Peluffo
Cultural/ Educativo
- Argentina De Película (América) - Tete Coustárot
- Proyecto Tierras (Telefe) - Germán Martitegui
- Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei
Musical
- La Peña De Morfi (Telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
- Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
- Planeta 9 (El Nueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Deportivo
- Carburando (El Trece)
- Conmebol Libertadores (Telefe)
- Copa América (Telefe)
- Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)