Llegan los Martín Fierro de Televisión: conocé la lista completa de nominados

La fiesta que reúne a las máximas figuras de la TV argentina se celebrará el próximo 29 de septiembre y dieron a conocer las ternas.

Nahuel Masuzzo

Llega la fiesta de la televisión. Foto: Archivo

En un programa especial y por Telefe, Luis Ventura dio a conocer los nominados al Martín Fierro de Televisión junto a Verónica Lozano en Telefe. El presidente de APTRA, compartió de manera exclusiva las diferentes ternas y sorprendió atodos.

Sin lugar a dudas que las ficciones como "El Encargado", "Margarita", el reality "Gran Hermano" y figuras como Susana Giménez se perfilarán como protagonistas de una noche que promete ser única. A continuación te dejamos todos los nominados que llegarán al Hotel Hilton en Buenos Aires para celebrar una hermosa noche:

Los Martín Fierro de Televisión se celebrarán el 29 de septiembre

Captura de pantalla 2025-09-10 083131
Luis Ventura y Verónica Lozano presentaron los nominados al Martín Fierro. Foto: captura de video/ Telefe.

Reality

  • Cantando 2024 (América)
  • Gran Hermano 2024 (Telefe)
  • Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Jurados

  • Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – América)
  • Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
  • Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – El Trece)

Intéres general

  • La Noche De Mirtha (El Trece) Mirtha Legrand
  • Nara Que Ver (El Nueve) Nara Ferragut
  • Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez

Noticiero nocturno

  • América Noticias (América)
  • Telefe Noticias (Telefe)
  • Telenoche (El Trece)

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos (El Trece)
  • El Noticiero De La Gente (Telefe)
  • Telenueve Al Mediodía (El Nueve)

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso (Telenoche- El Trece)
  • Soledad Larghi (América Noticias – América)
  • Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)
  • Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias – Telefe)

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili (Telefe Noticias - Telefe)
  • Nelson Castro (Telenoche – El Trece)
  • Claudio Rígoli (Telenueve Central – El Nueve)

Ficción

  • El Encargado (El Trece)
  • El Método (El Nueve)
  • Iosi, El Espía Arrepentido (El Trece)
  • Margarita (Telefe)

Magazine

  • A La Barbarossa (Telefe)
  • Cortá Por Lozano (Telefe)
  • DDM (América)
  • Mañanísima (El Trece)

Big Show

  • Bake Off Famosos (Telefe)
  • La Noche Perfecta (El Trece)
  • Noche Al Dente (América)

Labor en conducción femenina

  • Pamela David (Desayuno Americano – América)
  • Mariana Fabbiani (DDM – América)
  • Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)
  • Verónica Lozano (Cortá Por Lozano – Telefe)
  • Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe)
  • Juana Viale (Almorzando Con Juana – El Trece)

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi (Ahora Caigo – El Trece)
  • Iván De Pineda (Escape Perfecto e Iván De Viaje – Telefe)
  • Santiago Del Moro (Gran Hermano - Telefe)
  • Guido Kaczka (Los 8 Escalones - El Trece)

Panelista

  • Luis Bremer (A La Tarde – América)
  • Diego García Sáez (Todas Las Tardes - El Nueve)
  • David Kavlin (Todas Las Tardes - El Nueve)
  • Pía Shaw (A La Barbarossa – Telefe)

Entretenimiento

  • Ahora Caigo (El Trece)
  • Escape Perfecto (Telefe)
  • Los 8 Escalones (El Trece)

Periodístico

  • A La Tarde (América)
  • GPS (América)
  • LAM (América)

Cronista/ Movilero

  • Roberto Funes Ugarte (A La Barbarossa – Telefe)
  • Cecilia Insinga (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – El Trece)
  • Oliver Quiroz (A La Tarde – América)
  • Daniel Roggiano (El Noticiero De La Gente - Telefe)

Humorístico

  • Bendita (El Nueve)
  • Pares De Comedia (NET)
  • Pasó En América (América)

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella (El Encargado – El Trece)
  • Gabriel Goity (El Encargado – El Trece)
  • Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa – El Trece)

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo (Margarita – Telefe)
  • Natalia Oreiro (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – El Trece)
  • Carla Peterson (Terapia Alternativa – El Trece)

Actor de reparto

  • Alejandro Awada (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Marco Antonio Caponi (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Rafael Ferro (Margarita – telefe)

Actriz de reparto

  • Julia Calvo (Margarita – Telefe)
  • Romina Gaetani (Buenos Chicos – El Trece)
  • Verónica Llinás (El Fin Del Amor – El Trece)

Revelación

  • Lola Abraldes (Margarita – Telefe – Personaje: Daisy)
  • Mora Bianchi (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
  • Ramiro "Toti" Spangenberg (Margarita – Telefe – Personaje: Merlín)

Autor/Guionista

  • Sebastián Borensztein; Natacha Caravia; Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Leandro Calderone y Cris Morena (Margarita – telefe)
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y Otros (El Encargado - El Trece)

Labor humorística

  • Marcos "Bicho" Gómez (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
  • Peto Menahem (La Noche Perfecta – El Trece)
  • Nazareno Mottola (La Peña De Morfi y Susana Giménez – Telefe)

Director

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, El Espía Arrepentido – El Trece)
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – El Trece)

Director de No Ficción

  • Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)
  • Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)
  • Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe)
  • Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)

Aviso publicitario

  • Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
  • Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Producción integral

  • Bake Off Famosos (Wanda Nara - Telefe)
  • Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – Telefe)
  • Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - El Nueve)

Branded Content

  • El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe)
  • Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - Telefe)
  • Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - Telefe)

Programa de servicios

  • ADN Buena Salud (Televisión Pública)
  • BA Emergencias (El Nueve)
  • Intelexis Mujer (NET)

Viaje/ Turismo

  • Iván De Viaje (Telefe) - Iván De Pineda
  • Resto Del Mundo (El Trece) - Federico Bal
  • Tenés Que Ir (El Nueve) - Hernán Lirio

Gastronomía

  • Ariel En Su Salsa (Telefe) - Ariel Rodríguez Palacios
  • Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez
  • Qué Mañana! (El Nueve) - Mariano Peluffo

Cultural/ Educativo

  • Argentina De Película (América) - Tete Coustárot
  • Proyecto Tierras (Telefe) - Germán Martitegui
  • Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei

Musical

  • La Peña De Morfi (Telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
  • Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
  • Planeta 9 (El Nueve) Edith Hermida y Maia Chacra

Deportivo

  • Carburando (El Trece)
  • Conmebol Libertadores (Telefe)
  • Copa América (Telefe)
  • Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)

