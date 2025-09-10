Llegan los Martín Fierro de Televisión: conocé la lista completa de nominados

En un programa especial y por Telefe, Luis Ventura dio a conocer los nominados al Martín Fierro de Televisión j unto a Verónica Lozano en Telefe. El presidente de APTRA, compartió de manera exclusiva las diferentes ternas y sorprendió atodos.

Sin lugar a dudas que las ficciones como "El Encargado", "Margarita", el reality "Gran Hermano" y figuras como Susana Giménez se perfilarán como protagonistas de una noche que promete ser única. A continuación te dejamos todos los nominados que llegarán al Hotel Hilton en Buenos Aires para celebrar una hermosa noche: