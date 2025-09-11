Revelaron el insólito ofrecimiento de Wanda Nara a L-Gante para que se case con ella

El cantante de cumbia 420 fue entrevistado por Héctor Maugeri y contó cómo Wanda le hizo una inesperada oferta de matrimonio.

L-Gante vuelve a estar en boca de todos tras las recientes declaraciones que hizo. El cantante de cumbia 420, fue entrevistado por Héctor Maugeri, tras la nota de Wanda Nara con Grego Rosello.

Al artista no le gustó en absoluto lo que dijo la modelo sobre él. Según contó Nara, L-Gante le pidió casamiento. Sin embargo, el joven cantante no se quedó de brazos cruzados y contó su versión de los hechos.

Wanda Nara (1) La modelo fue entrevistada por Grego Rosello y ella confesó que L-Gante le pidió casamiento. Captura de video YouTube/ Telefe.

Sobre la oferta de la mediática, L-Gante explicó: "Me hizo un boom en la cabeza y me detuve a pensar un poco, me dijo, 'nosotros somos una repareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue y podemos ser más, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari'". La declaración revela lo poco convencional y llamativa que fue la propuesta.

"¿A quién le llega una propuesta así? Me pongo a pensar que un loquito normal, diría sí de una, pero hay algo de mi personalidad y es que yo no me dejo llevar por lo que toca fácil", reflexionó el artista.