Un reconocido panelista destrozó a Wanda Nara tras ser nominada en los Martín Fierro
La conductora de Telefe fue foco de críticas por su nominación en la premiación que se desarrollará el 29 de septiembre.
Los Martín Fierro de Televisión trajeron mucha alegría para quienes se encontraron ternados. Pero por supuesto que la polémica no faltó y un reconocido panelista que supo formar parte del programa de Viviana Canosa en El Trece, destrozó a Wanda Nara.
Fue en el programa "A la tarde" (América) donde Karina Mazzocco y todo su equipo analizaron las diferentes ternas, los nominados y las críticas que cayeron contra Luis Ventura de algunos famosos que quedaron fuera de la premiación más importante de la televisión argentina.
En medio de todo esto, entrevistaron a Damián Rojo, reconocido periodista, y no dudó en apuntar contra Wanda Nara: "Hay nombres que me hacen ruidito, si querés arrancamos por el de Wanda, que no es que me hace ruidito, me hace ruidazo". Luego, dio sus contundentes explicaciones tras su contundente frase.
Video: un panelista apuntó contra Wanda Nara por su nominación en los Martín Fierro
"En mejor conductor, yo no sé cuántos votos tuvo Wanda para entrar, pero vamos a poner cinco votos por decirte algo... De verdad hay cinco socios de APTRA que creen que Wanda es la mejor conductora de la televisión argentina del año pasado", comentó Damián Rojo.
También dejó en claro que "yo no creo que nadie en su sano juicio considere que Wanda es la mejor conductora de la televisión argentina". En otra parte de la charla, subrayó que "tal vez alguno la vota pensando en 'me gustaría que esté en la fiesta, entonces la voto para que esté'".