Wanda Nara bajo la lupa: ARCA la estaría investigando por un polémico motivo

En Mujeres Argentinas, Gustavo Méndez contó la situación que estaría enfrentando la mediática con el ex AFIP.

Gustavo Méndez reveló en Mujeres Argentinas que Wanda Nara estaría actualmente siendo investigada por ARCA, la ex AFIP, debido a posibles inconsistencias en su situación tributaria y en sus bienes. Según el periodista, los ingresos y el patrimonio de la mediática no coinciden con lo que deberían reflejar sus cuentas.

El periodista explicó en detalle: "No le dan las cuentas al ARCA. Es decir, de lo que le ingresa a lo que tiene no dan las cuentas. De la suma y la resta, según el ARCA, no le estaría dando las cuentas a Wanda Nara".

Wanda Nara (7) Los detalles de la situación de la conductora fueron brindados por Gustavo Méndez. Captura de video/ Telefe.

La situación generó comentarios en el estudio. María Belén Ludueña señaló: "Pero tiene para comprarse la Lamborghini del otro día...", a lo que Méndez respondió: "Ahí está. Lo voy a decir en criollo: no cierra la vida que tiene con lo que gana".

Méndez añadió más información sobre la investigación: "Hay un tema más, y con esto cierro: tendría deudas bancarias. Entonces aquí, ingresa esto también en el ARCA, que hace que pongan los ojos sobre los bienes".