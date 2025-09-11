"Nos agarramos a trompadas": la desopilante revelación de Adrián Suar y Mario Pergolini sobre su pasado complicado

En un inesperado mano a mano, Adrián Suar y Mario Pergolini han dejado de lado la rivalidad mediática para revelar una anécdota de su pasado que ha dejado a todos con la boca abierta: hace más de dos décadas, casi se van a las manos por una disputa laboral.

En un encuentro que ha sido un verdadero hito en la televisión argentina, Adrián Suar y Mario Pergolini protagonizaron un mano a mano en el programa Otro día perdido. A lo largo de la charla, los dos titanes de la industria demostraron que tienen una excelente relación, pero no faltaron algunas chicanas y confesiones sobre los conflictos que vivieron en el pasado.

Sin embargo, un insólito conflicto que se remonta al año 2002 fue el más llamativo porque se produjo cuando Adrián Suar recién asumía como Gerente de Programación de El Trece. Una de sus primeras decisiones, y la que causó el conflicto, fue la de sumar más ficciones en el prime time del canal. Esta decisión lo llevó a tomar una medida difícil: cambiar el día en que se emitía Caiga Quien Caiga (CQC), el clásico ciclo de Mario Pergolini , de los martes a los jueves.

Suar recordó en la entrevista la picante reacción de Pergolini ante la noticia. "Me miró y ya le vi los ojos celestes que tenían fuego", dijo entre risas el actor, quien recordó cómo el periodista se opuso a su decisión: "Me acuerdo de que me dijo: ‘No, no voy a hacer eso’. Y yo le contesté: ‘Mario, no es en contra tuyo, los jueves te va a ir muy bien’. Pero él insistía: ‘No entendés, martes es un clásico’".

En un momento, la tensión fue tan grande que Suar pensó que la conversación podía terminar a los golpes. "Me chupa un huevo", fue la frase que usó Pergolini y que Suar recordó con humor. A pesar de que los dos lograron calmar su gran enojo, la situación no terminó de la mejor manera.

suar contra pergolini (1) La interna terminó con un contundente insulto de Pergolini a Suar. Captura Eltrece

Para el final, Suar reveló la frase con la que Pergolini se despidió de su oficina: "Cuando se va de mi oficina y se escucha que, con ese vozarrón que tiene, le dice a mi secretaria de ese momento: ‘¡Decile a tu jefe que es un pelotudo!’".