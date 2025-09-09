La categórica posición de Eduardo Feinmann sobre la posibilidad de que Javier Milei aparte a su hermana Karina del Gobierno

En medio de un clima de tensión en la cúpula del oficialismo, el periodista se refirió a la versión que circuló sobre un presunto pedido al presidente de que haga a un costado a su hermana.

Eduardo Feinmann tomó posición alrededor de la versión que indica que desde el entorno de Javier Milei le habrían solicitado al presidente que aparte a su hermana Karina del Gobierno. El conductor fue categórico a la hora de analizar la posibilidad de que tal desplazamiento ocurra, y esbozó cuál sería el cambio de roles en las figuras más allegadas al mandatario.

"Desde ayer a la noche hasta hoy, hubo gritos, putea*, hubo fuerte intercambio de ideas, hubo de todo. Algunos se atrevieron a pedir la cabeza de Karina Milei", comenzó Feinmann desde la pantalla de A24 al analizar los coletazos tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses del domingo pasado.

Acto seguido, el periodista agregó sobre la chance de que Javier Milei decida prescindir de su hermana: "Cosa que no va a ocurrir nunca. Quien no entienda esto, creo que no entiende cómo se maneja este Gobierno. Te puede gustar, o no gustar, pero todo gobierno tiene su funcionamiento. Andá a quitarle por ejemplo a Macri a Marcos Peña, imposible, se lo intentó en su momento, no ocurrió. Andá a quitarle a la señora Cristina Fernández de Kirchner a Zannini y a Parrilli. Y así puedo seguir...".

Eduardo Feinmann, terminante con la posibilidad de que Javier Milei se desprenda de Karina Eduardo Feinmann analizó si Javier Milei se desprendería de Karina

Para enfantizar su postura, Eduardo Feinmann remarcó sobre la posibilidad de que Karina Milei quede fuera de la cúpula alta del poder: "En el caso de este Gobierno, hay dos personas sin las cuales el presidente no funciona, y no se desprendería nunca de ellas. Una que es sangre de su sangre que es su hermana, y el otro es su amigo de la vida y arquitecto político, porque el arquitecto político de Javier Milei no es Karina, es Santiago Caputo".