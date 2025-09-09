La categórica posición de Eduardo Feinmann sobre la posibilidad de que Javier Milei aparte a su hermana Karina del Gobierno
En medio de un clima de tensión en la cúpula del oficialismo, el periodista se refirió a la versión que circuló sobre un presunto pedido al presidente de que haga a un costado a su hermana.
Eduardo Feinmann tomó posición alrededor de la versión que indica que desde el entorno de Javier Milei le habrían solicitado al presidente que aparte a su hermana Karina del Gobierno. El conductor fue categórico a la hora de analizar la posibilidad de que tal desplazamiento ocurra, y esbozó cuál sería el cambio de roles en las figuras más allegadas al mandatario.
"Desde ayer a la noche hasta hoy, hubo gritos, putea*, hubo fuerte intercambio de ideas, hubo de todo. Algunos se atrevieron a pedir la cabeza de Karina Milei", comenzó Feinmann desde la pantalla de A24 al analizar los coletazos tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses del domingo pasado.
Acto seguido, el periodista agregó sobre la chance de que Javier Milei decida prescindir de su hermana: "Cosa que no va a ocurrir nunca. Quien no entienda esto, creo que no entiende cómo se maneja este Gobierno. Te puede gustar, o no gustar, pero todo gobierno tiene su funcionamiento. Andá a quitarle por ejemplo a Macri a Marcos Peña, imposible, se lo intentó en su momento, no ocurrió. Andá a quitarle a la señora Cristina Fernández de Kirchner a Zannini y a Parrilli. Y así puedo seguir...".
Eduardo Feinmann, terminante con la posibilidad de que Javier Milei se desprenda de Karina
Para enfantizar su postura, Eduardo Feinmann remarcó sobre la posibilidad de que Karina Milei quede fuera de la cúpula alta del poder: "En el caso de este Gobierno, hay dos personas sin las cuales el presidente no funciona, y no se desprendería nunca de ellas. Una que es sangre de su sangre que es su hermana, y el otro es su amigo de la vida y arquitecto político, porque el arquitecto político de Javier Milei no es Karina, es Santiago Caputo".
En tanto que sobre la versión que apunta a una posible salida de Karina Milei del círculo Rojo, Eduardo Feinmann concluyó: "El presidente tiene una hermana de sangre, y un hermano de la vida. ¿Vos creés sinceramente que alguien en su sano juicio le puede pedir al presidente 'deprendete de tu hermana'? Olvidate, no va a ocurrir nunca".
Por último, durante el pase con el líder de El Noticiero, Pablo Rossi agregó que lo que podría darse es un escenario de cambio de roles. A lo que Feinmann asintió y detalló: "Un Santiago Caputo haciéndose cargo de la estrategia total, y Karina Milei otro rol".
En este sentido, el conductor redondeó que el Gobierno regresaría a sus fuentes con Javier Milei secundado por Santiago Caputo y Karina Milei. "Lo que estarían reclamando es volver a las fuentes", concluyó Eduardo Feinmann.