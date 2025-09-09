Javier Milei canceló su viaje a España tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires

La derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires irrumpió en la gestión del Gobierno, pero también en la agenda internacional de Javier Milei , quien decidió cancelar su viaje a España para participar del evento anual del partido ultraderechista de Vox.

El libertario tenía previsto volar a Madrid para participar del evento "Europa Viva 2025", el festival anual organizado por Vox programado para este fin de semana del 13 y 14 de septiembre en el Palacio Vistalegre Arena de la capital española. "En realidad, era un viaje no confirmado, pero prefiere quedarse", aclararon finalmente fuentes de Presidencia a MDZ este martes.

Se trata de un foro que reúne al grupo del Parlamento europeo denominado Patriots, que integran algunos de los líderes de la ultraderecha del viejo continente como Santiago Abascal, cabecilla de Vox y amigo personal de Javier Milei, la francesa Marine Le Pen o el húngaro Viktor Orbán, entre otros.

Si bien las fuentes oficiales evitaron vincular los hechos, la decisión de no viajar a España se tomó luego de los duros resultados que sufrió La Libertad Avanza en la elección de la provincia de Buenos Aires. El golpe llegó a los mercados, que abrieron con un lunes negro y el Gobierno se vio envuelto en una de sus mayores crisis políticas hasta el momento.

En ese marco, el presidente convocó el lunes a dos reuniones de Gabinete y decidió conformar una nueva mesa política nacional liderada por él mismo que tuvo este martes su primera edición. "Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes", proclamaron desde el oficialismo tras el encuentro. Como parte de esa defensa, el miércoles habrá una nueva reunión del presidente y sus ministros.

Mesa política Manuel Adorni, Martín Menem, Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo: la nueva mesa política nacional de Javier Milei. X (@LLibertadAvanza)

Un retorno a España que no fue

El libertario ya había participado de la última edición en mayo de 2024, en lo que fue su primera visita a España como presidente. La gira internacional desató un conflicto diplomático con el presidente español, Pedro Sánchez, con quien Milei está muy enemistado por su posicionamiento ideológico de izquierda y por haber apoyado a Sergio Massa en las elecciones de 2023.

El vínculo con Sánchez empeoró aún más cuando Milei no solo evitó visitarlo, sino que pronunció un duro discurso contra él en la cumbre de Vox, donde trató de "corrupta" a su esposa Begoña Gómez, en el marco de una causa por presunta corrupción y tráfico de influencias. La ofensa llevó a que el Gobierno español decidiera retirar a su embajador de Argentina, decisión que se sostuvo hasta diciembre del año pasado.

Sin embargo, eso no impidió que el mandatario se mueva como pez en el agua en la península ibérica. Este año, el libertario ya estuvo dos veces en Madrid en el marco de su gira internacional que incluyó paradas en Italia e Israel. A principios de junio, brindó un discurso en el cierre del Madrid Economic Forum, pero también se reunió con Santiago Abascal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. También cenó con el economista argentino Martín Varsavsky y con el entrenador y exfutbolista Diego Simeone.

Antes de regresar a la Argentina, su segunda parada incluyó un paso por una pequeña organización libertaria llamada El Club de los Viernes, donde recibió el premio Escuela de Salamanca, y se encontró con uno de sus máximos referentes, el economista español Jesús Huerta de Soto. En ninguna de sus visitas amagó a reunirse con Pedro Sánchez o algún otro funcionario del Gobierno de España.