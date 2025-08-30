Eduardo Feinmann aclaró los tantos sobre un violento episodio que salió al aire en A24: "Siento vergüenza propia y ajena por lo que ocurrió"

Eduardo Feinmann se tomó unos minutos este viernes en el pase con Pablo Rossi desde la pantalla de A24 , para aclarar qué fue lo que sucedió durante un violento episodio en el que participó una periodista que hizo una cobertura desde Corrientes para el mencionado canal de noticias.

Durante la caravana de campaña que contó con la presencia de Karina Milei y Martín Menem, en dicha provincia se desató un forcejeo que incluyó gritos y empujones en los que quedó envuelta la comunicadora que salió en vivo por A24 . Lo que parecía ser un momento de agresión de personal de seguridad y seguidores libertarios, demostró ser otra cosa según la explicación que dio Feinmann a través de un nuevo video que le hicieron llegar a la señal.

"Yo quisiera aclarar algo, la cronista que salió ayer en Corrientes es chaqueña. Una periodista que cada vez que pasa algo en el Chaco, nosotros la sacamos al aire, pero no pertenece al staff de A24. El camarógrafo no es camarógrafo del staff de A24, sino que es el padre de la cronista, chaqueño también", comenzó Eduardo Feinmann sobre el tenso momento que salió al aire desde la provincia litoral.

Luego el conductor de A24 expuso: "Una cosa es lo que muestra la cámara, y otra cosa es después lo que muestran distintas grabaciones, y ahí me di cuenta. Siento vergüenza propia y ajena por lo que ocurrió. Porque el padre de la cronista fue violento, no sé si con la custodia, los secretarios de Karina Milei y Martín Menem, pero el violento fue el padre de la cronista, que reitero, no es camarógrafo de este canal. Nuestros camarógrafos, nuestros periodistas no actúan de esa manera".

Antes de compartir el video del episodio, tal cual se lo vio en A24, y luego las imágenes captadas por otros presentes en el lugar, Feinmann remarcó: "Yo no puedo permitir, ni que un periodista, ni que un supuesto camarógrafo papá de la cronista, sea violento. Porque justamente, nosotros no estamos con la violencia de nadie, ni de un lado, ni del otro".

Entonces, el conductor dio paso al video que se vio en pantalla en A24 este jueves, y acto seguido a las instancias que captaron personas con sus teléfonos. "A mí cuando me mandaron la grabación, no lo podía creer, y me dio vergüenza propia y ajena", anticipó Eduardo Feinmann al dar a conocer las imágenes en las que quedó expuesto el accionar del progenitor de la periodista.

"Ese que golpea la puerta y patea el auto, es el padre de la cronista, y después ella que va a tratar a salvar a su padre violento. Eso no se puede permitir, no lo podemos avalar de ninguna manera", aclaró el líder de El Noticiero de A24 al exhibir el video que da cuenta del agresivo accionar del hombre en cuestión.

Por último, Feinmann apuntó contra los responsables de la cobertura en Corrientes al subrayar: "No es nuestro estilo, no es el estilo de A24, no es el estilo de nuestros periodistas, de nuestros camarógrafos. Eso es de poco profesional, padre e hija".