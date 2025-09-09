Encontraron un cadáver en el automóvil Tesla de un joven y exitoso cantante estadounidense

El reconocido cantante de 20 años de edad deberá enfrentar a la Justicia luego de que la policía de Los Ángeles encontrara un cadáver en el baúl de su Tesla.

Una escena dantesca fue descubierta por agentes de la ley en el interior de un automóvil de alta gama, el cual se encuentra a nombre del reconocido y joven músico D4vd, identificado legalmente como David Anthony Burke. La unidad, un Tesla del año pasado, había sido trasladada a un patio de grúas del sector de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, luego de que las autoridades procedieran a su incautación. La investigación se inició tras recibir múltiples quejas concernientes a un “fuerte mal olor” que emanaba del coche requisado.

El hallazgo del cadáver recién comienza a ser investigado por las autoridades Durante la revisión del Tesla, tras las denuncias, los oficiales realizaron un descubrimiento espeluznante: los restos humanos en avanzado estado de descomposición de un individuo, los cuales se hallaban contenidos dentro de una bolsa y habían sido posicionados en el compartimiento delantero del auto. El hallazgo transformó inmediatamente el lugar en una escena del crimen de alto perfil.

La zona fue acordonada de manera inmediata, como evidencian grabaciones distribuidas por canales de noticias de la región, donde se observan las características cintas policiales de color amarillo, numerosos vehículos oficiales y una estructura temporal blanca instalada para ocultar el operativo de las miradas curiosas y de los lentes de los medios. Paralelamente, los peritos trabajan para esclarecer la identidad de la víctima y las circunstancias que la condujeron a su trágico final dentro de un auto a nombre del cantante, quien tiene 20 años de edad.

El famoso cantante quedó bajo la mira de la policía estadounidense D4vd cuerpo nota El joven cantante de alt-pop, entre otros géneros, deberá responder ante la Justicia luego de que la policía encontrara un cadáver en el maletero de su Tesla. Foto: Instagram @D4vddd

De acuerdo con versiones proporcionadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el automóvil permaneció aproximadamente 48 horas en el corralón antes de que el personal del sitio realizara un aviso formal para alertar sobre la potente fetidez que salía de su interior. Fuentes citadas por los medios locales ABC7 y Fox 11 LA precisaron que el cadáver se localizaba dentro de una bolsa en el baúl del Tesla.