El romántico gesto de Laurita Fernández a Fede Bal que generó un revuelo en las redes

El corazón de Fede Bal vuelve a estar en el centro del huracán. En medio de los rumores de un incipiente romance con la locutora Evelyn Botto , su ex pareja, Laurita Fernández , subió una foto a sus redes sociales que generó un revuelo entre los fanáticos y abrió la puerta a una posible reconciliación.

La reciente noticia de que Fede Bal había vuelto a apostar al amor con Evelyn Botto , la locutora de Perros de la calle, generó un revuelo mediático. Sin embargo, en un giro inesperado, Laurita Fernández , decidió agregarle un condimento dramático a la historia.

En una movida que no pasó desapercibida, la bailarina y actual conductora de El Nueve compartió una nostálgica fotografía en sus historias de Instagram. La imagen en cuestión era nada menos que la portada del diario Clarín del día en que ella y Fede Bal se consagraron campeones del Bailando 2015. La postal, que los muestra a ambos emocionados y celebrando la victoria, marcó un antes y un después en sus carreras artísticas.

Con una mezcla de orgullo y nostalgia, Laurita escribió sobre la imagen de la tapa del diario: "Cuando fuimos tapa de diario". El gesto, sutil pero directo, generó una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en interpretarlo como un intento de acercamiento.

fede bal laurita fernandez.jpg La bailarina y el actor ganaron el Bailando 2015. Archivo de Redes sociales

La historia de Laurita y Fede siempre ha sido un torbellino de emociones. A más de siete años de su separación, el recuerdo de su turbulento noviazgo sigue intacto en la memoria de los fanáticos. Ahora, con ambos solteros después de terminar con sus respectivas parejas, la publicación de la bailarina ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo.