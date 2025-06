Fabián Medina Flores ninguneó a Fede Bal por su vestimenta y Carmen Barbieri estalló: "Cuidate de mí"

Los Martín Fierro de Teatro se celebraron días atrás en la Usina del Arte y uno de los más criticados por su vestimenta fue Federico Bal, hijo de la reconocida Carmen Barbieri. Lo cierto es que la conductora se hizo eco de las declaraciones que realizó Fabián Medina Flores en "La jaula de la moda" y lo destrozó.

"Agradece que la luz, casi que lo dejaba en penumbras, yo me enojé mucho porque eso afuera no lo hacen, no lo dejan entrar, pero de verdad", comenzó diciendo Medina Flores. Luego, agregó: "No tiene una madre, un gerente de canal que le diga 'no vayas así".

Lo que le molestó a Carmen Barbieri fue que utilizó la palabra "enfermo" en su crítica y obviamente ella defendió a su hijo: "Mezclaste la enfermedad con la moda y justo creo que pisaste el palito mal... No te me cruces, sabés porque trabajamos en el mismo canal, no te me cruces porque va a ser duro y difícil todo lo que te quiero decir, porque va a ser en privado, no al aire".

Captura de pantalla 2025-06-26 214910.png Carmen Barbieri estalló de furia. Foto: captura de video/ América TV. "Quiero decirte que mi hijo no está enfermo y si está enfermo, está enfermo de cáncer... Él no es un enfermo, es un paciente oncológico", expresó Carmen. Además, expresó: "Cuando vos decís 'qué le pasa a este pibe algo le pasa, está enfermo' o que diga qué está enfermo... Ya dijo que está enfermo, ya dijo que tenía cáncer, lo superamos y esto fue un milagro y esperamos que no vuelva".