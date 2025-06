Carmen Barbieri no guardó silencio y cruzó a Marina Calabro: "Mala leche"

La guerra está declarada y esta vez el fuego cruzado viene desde el canal de Constitución. Carmen Barbieri no se quedó callada tras escuchar los filosos comentarios que Marina Calabró lanzó sobre su debut como conductora. Con su estilo frontal e inconfundible, la actriz y humorista salió al cruce en vivo y dejó bien en claro que no está dispuesta a dejar pasar ninguna crítica malintencionada.

“Voy a contestar. Ya es la segunda vez que critica de una manera ponzoñosa, con mala leche”, arrancó Carmen durante un móvil con Los Profesionales de Siempre, visiblemente molesta. Y fue más allá: “No es una buena compañera y no la considero colega porque yo no soy periodista”.

Como si fuera poco, la conductora también aprovechó para lanzarle un palito con sabor a rating: “Estoy compitiendo con ella y le estamos ganando”. En ese tono desafiante, Carmen Barbieri no dejó dudas de que la rivalidad trasciende lo profesional y que, al menos desde su punto de vista, Calabró no estaría jugando limpio. “Ella nunca pudo tener un programa que durara cinco años en el aire, como tuve yo”, añadió.

Embed - Lo dijo todo: así apuntó Carmen Barbieri contra Marina Calabró.

Sin vueltas, Carmen confesó que no tiene intenciones de recomponer la relación ni buscar un acercamiento: “Me gustaría que me lo diga en la cara. Pero no hablé con ella ni pienso hablar. No es mi amiga”. La tensión entre ambas figuras ya se siente fuerte en los pasillos del canal y promete seguir escalando si alguna de las dos decide redoblar la apuesta.