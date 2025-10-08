Así fue el lujoso look de Georgina Rodríguez para su vuelo privado

Georgina Rodríguez viajó en jogging con Birkin y stilettos hacia París. No te pierdas las fotos de su look.

Georgina Rodríguez volvió a encender las redes con un look sporty-luxury pensado para su vuelo privado hacia París, en el cual lució un jogging bordo con líneas blancas laterales, buzo a juego y top debajo. Esa combinación monocromática le dio protagonismo absoluto al conjunto, sin necesidad de llevar estampas llamativas.

Para resaltar, llevó stilettos (sí, stilettos con jogging), un contrapunto que transformó el outfit en un híbrido entre lo urbano y lo glam. Y como si eso no fuera suficiente, añadió una cartera Hermès Birkin de cocodrilo, una pieza que, por sí sola, puede cambiar el estatus de cualquier look relajado.

Más accesorios de lujo acompañaron la fórmula, por supuesto, Georgina llevó unas gafas de sol negras rectangulares, reloj de oro blanco y un anillo con brillantes. También sumó collar y aros de brillantes con rubíes a juego, cerrando el amplificador estético con toques de opulencia.

Su peinado estuvo recogido hacia atrás, tirante, casi severo, para dar protagonismo al rostro y los detalles que llevaba. El maquillaje mantuvo la línea sobria, con la piel luminosa, labios nude, ojos definidos pero no recargados.