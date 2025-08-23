Georgina Rodríguez mostró su abdomen definido con un look que le robó el aliento a sus fans

La futura esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, posó con un conjunto ajustado que estilizó su figura. No te pierdas las fotos.

Tras el anuncio de su compromiso con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez compartió una serie de imágenes en las que se la vio con un conjunto deportivo que dejó al descubierto su abdomen tonificado, lo que deja en evidencia su gran disciplina en cuanto al deporte.

El mensaje con el que había dado la noticia de su compromiso todavía resuena: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Una declaración que no solo selló nueve años de relación y cinco hijos, sino que también llegó acompañada de un imponente anillo de más de 30 quilates valuado en 5 millones de euros.

En las fotografías recientes se la vio luciendo un conjunto de Alo Yoga, una marca deportiva de la que es embajadora. El look estaba compuesto por leggings negros cortos y un crop top ajustado de tirantes, con un escote redondeado que dejaba a la vista su abdomen marcado.

El deporte, de hecho, siempre fue parte de su vida. Más allá de acompañar a Cristiano Ronaldo en su carrera, la modelo mantuvo una formación en ballet y hoy combina esa pasión con entrenamientos semanales que comparte con sus seguidores.