Marta Fort impactó con un look naked: mirá las fotos

No te pierdas los detalles del peinado, maquillaje y accesorios que acompañaron a Marta Fort en su vestido de Giacobbe.

Si hay algo que Marta Fort heredó de su padre, además del apellido, es el amor por el lujo y el show. Después de un verano europeo plagado de playas y destinos soñados, la heredera volvió a Buenos Aires con la misma energía arrolladora y ya se posicionó nuevamente en el radar de la moda, con un look firmado por Marcelo Giacobbe.

El diseño elegido fue un vestido translúcido cubierto por pedrería plateada, que abrazó su cuerpo como una segunda piel. Con breteles finos, un tajo lateral y la espalda completamente al descubierto, la prenda jugaba con la sensualidad y la transparencia.

Marta lució sandalias negras minimalistas, aros colgantes plateados y lencería nude. El peinado, a cargo de Cristian Rey, fue una cola de caballo pulida que dejó todo el protagonismo al vestido. En cuanto al maquillaje, Lautaro Eros Ferrante apostó a un delineado marcado, pestañas arqueadas y labios con gloss, sellando un look nocturno impecable.

En sus redes, Marta no dudó en etiquetar a su “equipo favorito”, celebrando al dúo creativo detrás del estilismo.