Florencia Peña reapareció con nuevo look: mirá lo que se hizo en el pelo

Florencia Peña nunca se quedó quieta en lo que a estilo se refiere, y ahora lo volvió a demostrar con un cambio de look. La actriz, que brilló sobre el escenario en la obra Pretty Woman, se despidió de la melena oscura que la había acompañado en los últimos meses para dar paso a un cabello completamente renovado, más largo, más voluminoso y teñido en tonos caoba.

En sus redes sociales, compartió fotos en las que aparecía con ondas sueltas, resaltando la intensidad de sus ojos. La elección del tono rojizo no solo marca un gran quiebre frente al castaño oscuro, sino que también le da mucha fuerza expresiva a su mirada. “Me gusta andar de pelo suelto”, escribió junto a las imágenes.

El cambio vino acompañado de extensiones que le dieron longitud y movimiento. Se trata de un look pensado para lucirse tanto sobre las tablas como fuera de ellas.

En su carrera, los cambios de imagen han sido una constante, yendo desde rubios platinados hasta cortes más minimalistas, cada elección ha sido un modo de explorar diferentes facetas. Este nuevo caoba se sumó a esa lista.