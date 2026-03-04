Marta Fort prendió fuego las redes tras cumplir 22 años y mostrarse como Barbie en unas fotos infartantes

Los detalles de la producción exclusiva que realizó Marta Fort para celebrar sus 22 años y el equipo profesional que la acompañó.

¡Marta Fort está en su mejor momento! La heredera del Comandante acaba de cumplir 22 años y, para celebrar este nuevo ciclo, decidió romper la red con una producción fotográfica que dejó a todos boquiabiertos.

marta-fort-hot (1) La joven posó con un abrigo de peluche y un vestido satinado que resaltó su figura. Instagram @martacfort Lejos de las polémicas familiares, la joven influencer se posiciona con fuerza en el mundo del lifestyle y la moda, demostrando que heredó el carisma de Ricardo para adueñarse de los flashes. Junto a su inseparable hermano, Felipe Fort, la mediática disfrutó de su día especial antes de revelar este impactante shooting que ya es tendencia.

El audaz concepto visual que eligió Marta Fort para su cumpleaños Para esta ocasión, Marta Fort optó por una estética puramente sofisticada, centrada en una paleta de tonos rosados que resaltaron sus rasgos más distintivos. En las imágenes se la puede ver posando sobre un fondo de tela satinada, vistiendo un diseño corto y entallado de textura brillante.

marta-fort-hot (2) El maquillaje rosado resaltó los intensos ojos azules de la hija de Ricardo Fort. Instagram @martacfort El toque final de lujo lo aportó un abrigo de peluche en color pastel que caía con elegancia sobre uno de sus hombros. Esta elección de vestuario, sumada a una iluminación suave, creó una atmósfera armónica donde ella fue la estrella absoluta.

marta-fort-hot (3) Los tatuajes de estrellas y mariposas de la heredera Fort ganaron protagonismo en el shooting. Instagram @martacfort El detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos fueron los tatuajes que adornan la piel de la influencer. En ambos brazos, Martita lució con orgullo sus diseños de estrellas, mariposas y frases en tinta negra, los cuales contrastaban con la delicadeza del maquillaje realizado por Darkness Makeup. Su melena rubia ceniza, impecablemente lacia a la altura de los hombros, terminó de enmarcar una mirada que capturó la atención de miles de usuarios en Instagram, generando un aluvión de elogios y likes.